UILTEC – TRENTINO-AA * VETRI SPECIALI: « POSITIVO IL TRASFERIMENTO DEI LAVORATORI, DA CIRÉ A SPINI DI GARDOLO,

Riteniamo sicuramente positivo che Vetri Speciali sviluppi ulteriormente il sito di Spini di Gardolo, sviluppo necessario per rispondere alla crescente richiesta di vetro cavo (bottiglie). Facciamo comunque presente che l’incremento di personale è dovuto in parte anche al trasferimento delle maestranze dello Stabilimento storico di Cirė che verrà dismesso (circa 92 dipendenti ).

Sono previste ulteriori assunzioni per adeguare l’organico alla futura dimensione industriale e questo è sicuramente molto positivo.

C’è però un elemento di differenza in questa vicenda che rischia di far divampare un conflitto dai toni acerbi. I lavoratori dello stabilimento di Cirè vantano una contrattazione sindacale fatta negli ultimi decenni, non certo dai novelli ma anziani urlatori che decenni fa facevano accordi sindacali in Whirlpool quando erano metalmeccanici. Stiamo parlando di un importo che si aggira intorno ai 200 euro medi a parità di mansioni. Questa questione, affrontata nella fase di partenza del sito di Spini, ha portato alla definizione di un sistema premiante in tempi rapidi, ma non ha comunque completamente soddisfatto i lavoratori.

Oltre a questa differenza di retribuzione ci sono altre indennità con importi differenti oltre ad una valutazione del disagio per il cambio della sede di lavoro per i lavoratori di Cirè. Pertanto a fronte del trasferimento l’annoso problema mai risolto dovrà trovare finalmente una soluzione dando le risposte auspicate a tutti i lavoratori che avranno in futuro e/o che già ora hanno come sede di lavoro il sito di Spini di Gardolo. Pertanto chiediamo la massima attenzione di tutte le parti coinvolte per la gestione positiva di un problema che gestito superficialmente potrebbe portare a legittime azioni di lotta.

Segretario Generale Uiltec T.A.A.S. Alan Tancredi

Segretario T.A.A.S. Osvaldo Angiolini