APSS TRENTINO * GIORNATA INTERNAZIONALE INFERMIERE: DIRETTORE BORDON, « FIGURA INSOSTITUIBILE, DONNE E UOMINI CHE HANNO DATO PROVA DEL LORO STRAORDINARIO VALORE E PROFESSIONALITà »

La dichiarazione del direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Paolo Bordon in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere che si celebra oggi:

«In questa emergenza la figura dell’infermiere si è dimostrata ancora una volta una figura insostituibile nell’organizzazione sanitaria moderna. Durante queste difficili settimane per tutto il sistema sanitario i nostri infermieri hanno dato prova del loro straordinario valore e della loro professionalità. Si sono presi cura dei nostri pazienti non solo dal punto di vista clinico, ma anche umano: è grazie soprattutto a loro se i malati di questo terribile virus si sono sentiti un po’ meno soli. La giornata internazionale dell’infermiere quest’anno ha un valore speciale e mai come ora ci sentiamo in dovere di ringraziare i nostri professionisti per quello che hanno fatto e continuano a fare ogni giorno: a tutti loro va il mio ringraziamento personale e di tutto il Consiglio di direzione».