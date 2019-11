TRENTINO SVILUPPO * GREEN ECONOMY: « IN PROGETTO MANIFATTURA UN MINI HUB E UN’ACADEMY DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, LUNEDì 2 DICEMBRE A CONFERENZA STAMPA »

In Progetto Manifattura un mini hub e un’academy dell’economia circolare. Lunedì 2 dicembre, ore 11, la conferenza stampa di presentazione a Rovereto, nell’hub della green economy di Trentino Sviluppo

Nasce in Progetto Manifattura, a Rovereto, un mini hub dell’economia circolare. L’iniziativa di Trentino Sviluppo, svolta in partnership con la società di formazione e consulenza Terra Institute, già insediata in Progetto Manifattura, permetterà l’arrivo nel polo green di quattro realtà produttive del Triveneto. Il progetto si completerà con un innovativo programma formativo, la “Circular Re-Thinking”, in partenza il prossimo mese di febbraio.

Il percorso sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 2 dicembre alle ore 11 nella Sala Affreschi di Progetto Manifattura, in Piazza Manifattura 1 a Rovereto.

Interverranno Achille Spinelli, assessore provinciale allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro, Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo, Emanuele Scarpa del Gruppo Ardian ed Emanuela Vedovati di Terra Institute.