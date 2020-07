APT SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) * CIAK SI GIRA: « IL TERRITORIO AL COSPETTO DELLE PALE SI GODE UN LUGLIO SOTTO I RIFLETTORI CON QUALCHE OSPITE D’ECCEZIONE »

Non sono passate inosservate le telecamere, i microfoni e tutte le attrezzature tecniche che nelle scorse settimane hanno affollato il nostro territorio destando molta curiosità sia tra i turisti che tra la gente del posto. Dal centro di Mezzano fino Passo Rolle, per passare poi sull’Altopiano delle Pale di San Martino e nella valle del Vanoi, sono stati davvero tanti i luoghi entrati “in camera”, per una serie di riprese televisive che hanno coinvolto in modo particolare la Rai.

Le prime in ordine di tempo sono state le riprese per “La Vita in Diretta”, programma di RaiUno condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi, che ha visto protagonista il borgo di Mezzano con le sue “Cataste e Canzei” e con l’iniziativa Sedia Rossa in due diverse occasioni, rispettivamente il 29 giugno e il 10 luglio. Sempre sulla Sedia Rossa di Mezzano e sul suo caratteristico centro storico, venerdì 17 luglio è andato in onda un servizio di “UnoMattina Estate” (RaiUno). In entrambi i casi è stata fondamentale la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Mezzano per il coordinamento delle comparse , oltre che l’intervento di Trentino Marketing.

Il pezzo forte della programmazione Rai però sono state le riprese del programma “Bellissima Italia”, con un’intera puntata dedicata al nostro territorio e alle sue bellezze, in cui sono intervenuti anche diversi operatori locali. La puntata del programma condotto da Fabrizio Rocca verrà trasmessa su RaiDue in una data di inizio agosto che sarà confermata nei prossimi giorni.

Sempre sulla tv nazionale nella settimana dal 12 al 18 luglio è andata in onda sulle reti Mediaset la cartolina meteo dedicata alla nostra località, con 35 passaggi di un nuovissimo spot promozionale di trenta secondi frutto della collaborazione tra ApT e Trentino Marketing. Senza dimenticare che in questi giorni anche lo spot della Vodafone ha messo in risalto lo skyline del Cimon della Pala come location ideale per la vacanza in montagna.

Oltre alla tv nazionale il territorio ha ottenuto visibilità anche sulle reti regionali dove nel corso del mese di luglio sono andati in onda “Il Trentino dei Bambini” (Trentino TV) con una puntata dedicata al paese di Imer, realizzata direttamente dall’amministrazione comunale; “Andar per Rifugi” (Trentino TV) con un intero episodio realizzato tra malga Juribello, Passo Rolle e i laghi di Colbricon; due servizi realizzati dall’ufficio stampa della provincia sugli impianti Colverde-Rosetta e al rifugio Rosetta per raccontare norme e precauzioni anti Covid-19 prese dagli operatori turistici nel corso dell’estate (RTTR e Trentino TV).

A tutti questi servizi tv si sono aggiunte inoltre le riprese TV effettuate i giorni scorsi sulle ferrate delle Pale di San Martino per il sito web di LA Stampa – MontagnaTV (che verranno poi pubblicate anche sui canali social ApT) e i filmati realizzati da Trentino Marketing a Passo Rolle con il campione di arrampicata Adam Ondra.

Insomma, come spiegato dal presidente ApT Antonio Stompanato, quello di luglio è stato “un mese molto intenso nel quale l’azienda si è prodigata nel seguire e supportare il lavoro delle troupe arrivate ai piedi delle Pale di San Martino e coordinare gli operatori locali per mettere in vetrina tutte le bellezze e le peculiarità di un territorio unico per fascino e richiamo.”

Dal piccolo schermo alla vita quotidiana il passaggio non è così lungo, specialmente in vacanza; sono già diversi i VIP che hanno scelto il nostro territorio per un soggiorno in montagna; tra questi anche alcuni ospiti ormai di lungo corso come Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Paolo Brosio.

E l’estate è appena entrata nel vivo; sono ancora molte le iniziative programmate sia online, che offline per promuovere al meglio l’ambito turistico in quest’estate anomala, iniziata in maniera sicuramente difficile, ma che ancora una volta grazie alle bellezze del territorio al cospetto delle Pale sembra possa riportare un po’ di fiducia per la ripresa.