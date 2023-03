RENZO GUBERT * SONDAGGIO WINPOLL – TRENTINO: “ SPROPORZIONE TRA LE PERSONE CHE HANNO ACCETTATO L’INTERVISTA E COLORO CHE HANNO RIFIUTATO, 700 CONTRO 2.167 “

13.09 - domenica 5 marzo 2023

I giornali locali del 4 marzo commentano con molto rilievo i risultati di un sondaggio sulle preferenze elettorali dei trentini in previsione delle prossime elezioni provinciali. L’agenzia che ha svolto il sondaggio vanta di aver, unica al riguardo, pronosticato la vittoria dell’on. Schlein alle recenti primarie per l’elezione del segretario del PD, ma ciò che dà la misura dell’attendibilità non è l’aver indovinato un risultato. ma aver seguito le regole che consentono di stabilire con una certa probabilità e con un certo margine di errore il dato reale. L’agenzia questo lo sa e ha pubblicato le regole seguite, come da dovere di Legge. Peccato che di esse dia adeguato conto solo il giornale Nuovo Trentino, dia adeguato conto minimo l’Adige e non dia alcun conto “il T” (a meno che non mi sia sfuggita la loro pubblicazione).

Da studente di sociologia nei due corsi di Statistica, dei corsi di Tecniche di ricerca sociale e di Psicometria e poi da borsista alla City University di New York per corsi di Metodologia della ricerca e infine da ricercatore per una vita in più università e istituti di ricerca ho sempre appreso che margini di errore e livelli di attendibilità sono calcolabili solo a condizioni che l’indagine pubblicata non soddisfa.

Il limite più macroscopico è la sproporzione tra numero di persone che hanno accettato l’intervista e quello delle persone che hanno rifiutato: 700 contro 2167. L’influenza di fattori selettivi che possono aver indotto ad accettare o a rifiutare l’intervista può essere grandissima, mentre si attesta una probabilità di errore del 2,2% che vale solo in caso di assenza di fattori selettivi.

Un altro fattore distorsivo è l’uso della ponderazione dei risultati sulla base di quote nella popolazione. Se una condizione di età, di sesso o di istruzione o di tipo di occupazione è poco rappresentata tra coloro che hanno accettato di rispondere, si rimedia ipotizzando che le risposte sono analoghe a quelle dei pochi intervistati. Se a questo si aggiunge che la tecnica di intervista è quella con l’uso del telefono o cellulare, e che il campionamento è avvenuto per quote, i fattori selettivi aumentano ancora, con ovvia minore partecipazione al sondaggio di persone o prive di cellulare o telefono di casa o anziane o di bassa istruzione o marginali. Senza contare che l’identità dell’intervistato può non essere corrispondente a quanto dichiarato.

Devo precisare che le modalità di indagine dell’agenzia che ha realizzato il sondaggio sono generalmente usate dalle agenzie di sondaggio per risparmiare sui costi. Nelle indagini numerose da me dirette si sono sempre sostenuti costi in più per garantire una buona affidabilità dei risultati. Il campionamento era casuale nominativo e stratificato fatto appositamente, evitando quello con quote da poi aggiustare, le interviste erano di persona da parte di intervistatori addestrati, prima di considerare un individuo campionato come “rifiutante intervista” si cercava di rintracciarlo più volte, in modo da rendere molto minore il tasso di rifiuti. Su chi rifiutava l’intervista si raccoglievano apposite informazioni per capire le ragioni dei rifiuti e le caratteristiche delle persone campionate che non si era riusciti a far accettare l’intervista.

La logica di chi opera come imprenditore di sondaggi è certamente diversa da quella di un’università seria. E in ogni caso un’informazione anche se affidabile solo in modo limitato è pur sempre preferibile a nessuna informazione. Ma allora il problema sta nell’avvertire gli utilizzatori dell’informazione dei suoi limiti, fatto che stenta ad accadere per il timore di sminuire l’interesse. E’ questione di etica, almeno professionale.

*

Renzo Gubert