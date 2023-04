TONINI (PD) * MANIFESTAZIONE SOTTO CASA FUGATTI: “ L’ABITAZIONE PRIVATA E LA FAMIGLIA VANNO TENUTI AL RIPARO DALLO SCONTRO POLITICO “

18.50 - domenica 30 aprile 2023

Non si manifesta “sotto casa”. Solidarietà a Maurizio Fugatti.

Sono un avversario politico di Maurizio Fugatti. Ci siamo confrontati civilmente ma duramente alle elezioni del 2018. Lui ha vinto, io ho perso. E da consigliere provinciale e regionale di opposizione, per tutta la legislatura ho criticato e contrastato le sue scelte politiche, a mio giudizio inadeguate e talvolta dannose per il Trentino. Anche sul tema dei grandi carnivori, l’impostazione di Fugatti è stata tanto propagandistica nei toni quanto inconcludente nei risultati. Dopo cinque anni di governo della Lega, lupi e orsi sono più numerosi e pericolosi di prima.

Oggi però voglio esprimere sincera e convinta solidarietà a Maurizio Fugatti. Contestare le decisioni di un presidente della Provincia autonoma è un diritto sacrosanto e inalienabile. Farlo in piazza, purché in modo non violento, è una possibilità garantita dalla Costituzione. Ma organizzare una manifestazione contro Fugatti “a casa sua” è un segnale ambiguo e pericoloso.

Le scelte di un pubblico amministratore si contestano sotto la sede della istituzione che egli (o ella) rappresenta. L’abitazione privata, il luogo dove vive la persona, con la sua famiglia, vanno tenuti rigorosamente al riparo dallo scontro politico. Aspettare l’avversario politico “sotto casa” è una forma di lotta politica che troppo a lungo l’Italia ha conosciuto nel secolo scorso.

È bene che resti un brutto ricordo del Novecento e che nessuno si permetta di evocarlo nel nostro tempo.

*

Giorgio Tonini

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Pd)