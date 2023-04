GRUPPI CONSILIARI COMUNE TRENTO – TRENTO UNITA – LEGA – FD – ONDA – MISTO * MOZIONE SFIDUCIA: « L’ASSESSORE BAGGIA HA FORNITO INFORMAZIONI FUORVIANTI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI »

10.33 - venerdì 14 aprile 2023

A seguito della Condanna del Comune di Trento da parte del TARGA, che ha deliberato l’annullamento della Delibera della Giunta Comunale n. 189 dd. 28 luglio 2021 con cui veniva dato avvio alla Variante al PRG, con la caducazione di ogni atto amministrativo collegato, i sotto firmati consiglieri hanno depositato nella mattina di oggi la richiesta di Convocazione di un Consiglio comunale straordinario in cui viene richiesta e motivata – dal documento allegato – la revoca di ogni delega conferita all’assessore all’Urbanistica Baggia.

Ciò in ragione non solo della conclamata illegittimità della impugnata e annullata Delibera, della gravissima lesione dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri comunali, ma soprattutto per aver l’assessore ripetutamente fornito informazioni oggettivamente errate e fuorvianti agli Organi istituzionali del Comune di Trento, quale la Commissione Urbanistica e il Consiglio comunale, inducendo in errore i consiglieri e causando un possibile danno erariale per l’Amministrazione. La condotta dell’assessore analiticamente illustrata, come i fatti, nell’ODG allegato alla Convocazione, hanno leso irreparabilmente ogni rapporto di fiducia e possibile collaborazione con la medesima, pertanto – viste le mancate doverose dimissioni – siamo stati costretti a depositare l’allegata mozione di sfiducia / revoca di ogni delega ottenuta dal Sindaco Ianeselli.

I capigruppo consiliari della minoranza in Consiglio Comunale a Trento.

TRENTO UNITA – LEGA SALVINI PREMIER – FRATELLI D’ITALIA – ONDA CIVICA TRENTINO – GRUPPO MISTO

Cons. Andrea Merler Cons. Bruna Giuliani Cons. Giuseppe Urbani Cons. Andrea Maschio – Cons. Dario Maestranzi