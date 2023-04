GEROSA (FDI) * MANIFESTAZIONE SOTTO CASA FUGATTI: “ NON È ACCETTABILE, IL CONFRONTO SIA SEMPRE NEL RISPETTO DELL’ALTRO “

18.17 - domenica 30 aprile 2023

I toni del dibattito mediatico stanno raggiungendo ormai livelli inaccettabili. Sono giorni che sostengo l’urgente necessità di un pacato confronto, per metterci tutti insieme al lavoro per analizzare la situazione ed elaborare strategie da mettere in campo a tutti i livelli.

Manifestare le proprie posizioni sotto la casa del Presidente Fugatti non è certo la giusta risposta al proprio dissenso e non lo posso ritenere accettabile: non si possono mescolare come nulla fosse ruolo pubblico e vita privata, coinvolgendo così anche una famiglia. Il confronto deve avvenire sempre nel rispetto dell’altro, e mai dovrebbe prevaricare la sfera personale di una persona.

La pacatezza paga sempre, e la voglio invocare a gran voce, perchè così davvero non si può andare avanti. Esprimo quindi la mia solidarietà personale al Presidente e alla sua famiglia.

*

Francesca Gerosa

FdI Trentino