PRO LOCO TENNA (TN) * “GIORNATA DEL CAMMINARE”: « IL 17 OTTOBRE UNA PASSEGGIATA LUNGO L’ANTICA VIA ROMEA GERMANICA, CON UN RICCO CONTORNO DI CONFERENZE STORICHE – MUSICA – CIBO »

Giornata nazionale del Camminare”. Tenna e Pergine organizzano l’unico evento del Trentino domenica 17 ottobre 2021.

Si svolgono in tutta Italia le iniziative per la “Giornata del Camminare”, che ogni anno promuove il movimento all’aria aperta e la mobilità slow naturale. Centinaia di manifestazioni, ma una sola si svolgerà in Trentino: domenica prossima 17 ottobre la “Camminata sulla Via Romea Germanica” dal castello di Pergine a Tenna. Con un ricco contorno di conferenze storiche, musica e cibo.

La camminata – partenza domenica 17 ottobre alle ore 8,30 al parcheggio del castello di Pergine, tappa a Ischia, arrivo al miliare romano di Tenna e poi al Parco comunale – è libera e gratuita, ma anche per la normativa Covid, occorre prenotarsi entro sabato 16 ottobre lasciando nome, cognome e numero di telefono alla e-mail

Ad organizzare la Giornata del Camminare sono la Pro Loco di Tenna, i volontari dell’associazione Noi per l’Is-cia, gli appassionati del Nordic Walking Trentino, con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Tenna e Pergine.

Si tratta di una camminata a passo libero, con accompagnatore del territorio, verrà preceduta e chiusa da una staffetta di segnalazione, ed accompagnata da servizio di assistenza sanitaria. Alla partenza, il breve saluto di un rappresentante della Fondazione Castello di Pergine; poi a Ischia un primo brindisi con una breve chiacchierata storica sulla frazione; infine a Tenna il clou, con narrazione sulla storia del paese, poi caldarroste per tutti i partecipanti dalle ore 12.

Per chi volesse, la Pro Loco allestirà al Parco comunale un punto ristoro con piatto unico “del pellegrino”, o panini e bevande, a pagamento.

A seguire, il concerto del Coro Highlight di Pergine, con un emozionante repertorio dai grandi musical.

La Giornata del Camminare è una manifestazione nazionale promossa da FederTrek che promuove la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, del mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni locali. Siete tutti invitati a diventare protagonisti della giornata.

Il focus di quest’anno, è articolato su tre temi: il trekking urbano, le aree interne e la promozione dei Cammini torico culturali.

Proprio per questo la Camminata di Tenna è organizzata in collaborazione con la associazione Via Romea Germanica e la EAVRG – European Association of Via Romea Germanica, riconosciuta Rotta Culturale Europea del Consiglio d’Europa, della quale il Comune di Tenna è appena entrato a far parte come socio.