CONSIGLIO PAT * OSPITALITÀ TERRITORIALE: « RESPINTO DDL FDI SUL TURISMO ACCESSIBILE, SÌ A UNA DELIBERA DI GIUNTA IN SOCCORSO DEI LAVORATORI »

12.22 - martedì 13 settembre 2022

Respinto ddl di Fratelli d’Italia sul turismo accessibile

La seconda Commissione permanente ha respinto stamane il disegno di legge 105 di Fratelli d’Italia che introduceva nell’attuale legge sulla ricettività turistica la promozione dell’offerta turistica accessibile. Un testo, ha specificato la prima proponente in apertura dell’esame, finalizzato a rendere la Pat un territorio all’avanguardia quale destinazione turistica accessibile, che promuove l’inclusione di persone con bisogni speciali e in generale una cultura turistica “per tutti”, attenta a persone non solo disabili, ma anche a certe categorie come famiglie con figli o anziani. La Giunta ha motivato il parere negativo con il fatto che la Provincia già si sta distinguendo in maniera decisa rispetto ad altri territori in questo campo: leggi ne abbiamo già tante, cerchiamo di fare sintesi di quello che abbiamo, ha detto l’assessore competente. C’è grande collaborazione con il Comitato paralimpico, ha aggiunto e nei prossimi mesi presenteremo ulteriori proposte e iniziative per rendere appetibili anche i territori meno forti turisticamente.

Il consigliere dell’Upt e anche quello della Lega hanno ribadito lo sforzo e l’attenzione nei confronti dei diversamente abili dimostrati dall’assessorato anche in ottica della grande vetrina delle Olimpiadi del 2026, non ultimo valorizzando il marchio open. Entrambi hanno esortato i consiglieri a limitare la produzione di disegni di legge “superflui” per non appesantire il sistema. Un ddl definito “inutile” anche dal consigliere del Patt. Il consigliere del PD ha stigmatizzato il parere negativo della Giunta, una narrazione, ha detto, che normalmente riguarda le proposte delle Minoranze. Ha poi espresso imbarazzo per il fatto che la Maggioranza non sia riuscita a trovare politicamente la quadra su un argomento così “semplice e sensibile”, proposto peraltro da un suo alleato di governo: un gran peccato ha aggiunto, annunciando l’astensione.

In dichiarazione di voto la consigliera proponente ha ricordato che il testo era stato scritto assieme agli stake holders del settore e ha espresso rammarico per le parole dei colleghi che hanno definito inutile e fuori luogo la proposta dimostrando così di non aver colto il merito e i contenuti della stessa. Ancora una vola è stato commesso un grande errore, ha aggiunto: non guardare il fine reale delle iniziative, ma l’appartenenza politica. Dal punto di vista culturale c’è davvero tantissimo da fare, ha concluso. Il consigliere del Patt ah annunciato astensione per rispetto al tema: la proposta non presenta infatti a suo avviso nulla di nuovo. Il Presidente dell’organismo ha ribadito come la contrarietà risieda non nel merito, ma esclusivamente nel fatto che la materia è già ampiamente normata. Così il voto finale: 4 contrari e 3 astenuti.

Sì alla delibera di giunta a sostegno di lavoratori e imprese

L’organismo ha poi espresso unanime parere favorevole per la delibera illustrata dall’assessore competente che interviene sulle modalità di attuazione della legge provinciale sul lavoro a supporto di imprese in difficoltà, fornendo un sostegno celere ai lavoratori che non percepiscono o non hanno percepito remunerazione a causa di una situazione di conclamata crisi aziendale. Voto convinto a favore e apprezzamento da parte del Pd perché con questo provvedimento la Giunta ha saputo farsi carico della situazione con norme in grado di proteggere i lavoratori: la dimostrazione che se si guarda la vera natura dei problemi, con uno sforzo di creatività si trovano soluzioni importanti e non scontate. Favorevole anche il consigliere dell’Upt per questa norma in soccorso di un’azienda in difficoltà e a sostegno dei dipendenti.