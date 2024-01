STOPCASTELLER * ORSI TRENTINO: « SCONVOLGENTI LE RIVELAZIONI DEL PROGRAMMA “MI MANDA RAITRE”, AVVELENÀTI TRE DEI 7 PLANTIGRADI TROVATI MORTI »

10.39 - lunedì 8 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Orsi in Trentino: gli attivisti di StopCasteller intervengono sulle sconvolgenti rivelazioni del programma “Mi Manda RaiTre” andato in onda ieri, che ha denunciato l’avvelenamento di 3 dei 7 orsi trovati morti lo scorso anno, tra i quali Fiona-F36

Il programma ha mostrato anche delle immagini inedite dell’orsetto Nino-M89, che la Provincia autonoma di Trento nei mesi scorsi avrebbe potuto liberare, ma ha invece deciso di condannare a una vita di prigionia

“Perché la notizia di queste morti per avvelenamento non è mai stata resa nota dalla PAT?”

“Perché si è deciso che l’orsetto Nino non sarebbe potuto tornare in libertà? Non permetteremo che venga esposto al pubblico diventando l’attrazione principale del Belpark”

Dopo la puntata di “Mi Manda RaiTre” sugli orsi in Trentino andata in onda ieri intervengono gli attivisti della Campagna StopCasteller.

«La nostra indignazione è grande per le rivelazioni shock riportate dal programma televisivo: la Provincia autonoma di Trento avrebbe confermato che a uccidere gli ultimi 3 della lunga lista di ben 7 orsi morti in pochi mesi sarebbe effettivamente stato il veleno. Tra gli orsi avvelenati ci sarebbe anche l’orsa Fiona-F36, all’epoca ricercata per essere rinchiusa al Casteller.

Perché la notizia di queste morti per avvelenamento non è mai stata resa nota dalla PAT? – chiedono gli attivisti di StopCasteller – . Negli scorsi mesi era stato comunicato che l’orsa Fiona-F36 sarebbe morta a seguito dello scontro con un altro esemplare. Dove sta la verità? Dopo questa infinita lista di morti sospette non vogliamo più sentirci rispondere “le indagini sono in corso”. L’opinione pubblica, italiana ma anche trentina, vuole chiarezza su questo episodio. Se, come sostiene la trasmissione di Rai3, questi esemplari sono stati vittime di bracconaggio, chi per mesi ha inneggiato a questa supposta forma di “giustizia fai da te” ha una grossa responsabilità in quello che è successo e, presto o tardi, sarà chiamato a renderne conto nelle sedi opportune».

Il programma Rai ha dedicato tanto spazio anche ai tristissimi sviluppi della vicenda dell’orsetto Nino-M89, «ostaggio della PAT da aprile – proseguono gli attivisti – e da mesi rinchiuso in un minuscolo recinto al Belpark di Spormaggiore (Tn), ormai completamente abituato alla presenza dell’uomo per il quale sembra aver definitivamente perso la naturale diffidenza».

«Vogliamo trasparenza anche nella vicenda dell’orsetto Nino. Vogliamo sapere come sta, quali sono le dimensioni del recinto in cui è rinchiuso, chi si occupa di lui. Quando e perché si è smesso di utilizzare tutte le accortezze necessarie a non abituarlo alla presenza dell’uomo? Sulla base di quali valutazioni scientifiche poi è stato deciso di destinarlo alla cattività a vita? Nessuna. Le ragioni sono solo di convenienza politica: infatti nel servizio Rai, il dottor De Guelmi dà efficacemente conto di come pochi anni fa a un orsetto protagonista di una vicenda analoga sia invece stato permesso il ritorno in natura senza che l’orso abbia poi mai dato problemi di confidenza».

«Non permetteremo che a partire dalla prossima primavera Nino venga quotidianamente esposto al pubblico ludibrio diventando l’attrazione principale del Belpark».

«Il vero problema e il nucleo centrale delle vicenda degli orsi in Trentino è la gestione: per la PAT equivale solo ad abbattere e ingabbiare, tralasciando sistematicamente informazione e prevenzione: cassonetti anti-orso, informazione a tappeto, soprattutto nelle valli, sui corretti comportamenti da tenere, monitoraggio, recinzioni elettrificate e punizioni esemplari per chi foraggia gli orsi mettendo a rischio la vita della specie e degli abitanti delle valli. Gestire significa mettere intelligenza e cura al servizio della comunità. Incolpare magistratura e animalisti per la situazione attuale è solo un paravento all’incompetenza di Fugatti e giunta».

Campagna StopCasteller

Assemblea Antispecista

Scobi