LEONARDI (FI) * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « IERI A MILANO DOPO IL FUNERALE DI BERLUSCONI HO INCONTRATO SALVINI, È CONFERMATO IL PIENO APPOGGIO A FUGATTI »

12.00 - giovedì 15 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ieri a Milano al termine dei funerali di Stato del Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, si sono affrontati anche dei temi politici vista la presenza di tutti i massimi esponenti dei partiti italiani. A margine delle esequie ho dunque incontrato il Ministro Matteo Salvini, segretario della Lega, con cui mi sono confrontato sulla situazione politica trentina in vista delle prossime provinciali. Forza Italia ha lavorato in sinergia in questi 5 anni con la coalizione di centro destra e con il presidente Fugatti, a cui, come ho ribadito a Salvini ed avevo già fatto la settimana scorsa a Trento al vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, confermiamo pieno appoggio per assicurare la continuità necessaria di governo dell’ Autonomia anche nella prossima Legislatura.

Per Forza Italia la “formula” Fugatti, che ha raccolto un così buon risultato presso l’elettorato trentino nel 2018, ha tutte le carte in regola per ripetersi ad ottobre. Va riconosciuto al Presidente della Provincia il merito di avere portato a sintesi con abilità le potenzialità di partiti nazionali, come Lega e Forza Italia, e di partiti programmaticamente attivi solo in Trentino. Fugatti è per noi un candidato capace, dotato del giusto equilibrio per dialogare con gli alleati su un piano di pari dignità e di presentarsi come tutore di quel bene politico, la Specialità, bene prezioso e mai sufficientemente tutelato che appartiene a tutti i trentini. È fuori discussione – abbiamo ribadito a Matteo Salvini che si è detto perfettamente d’accordo – il solo pensare di disperdere questo capitale e Forza Italia si impegna a preservarlo in vista delle elezioni di ottobre.

*

Giorgio Leonardi

Coordinatore regionale Forza Italia T.A.A.