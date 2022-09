ASSOCIAZIONE PARKINSON TRENTO * “NON CHIAMATEMI MORBO“: « IN PROGRAMMA LA MOSTRA FOTOGRAFICA PARLANTE, ALL’URBAN CENTER DI ROVERETO (21/9 – 2/10) »

12.12 - domenica 18 settembre 2022

Da mercoledì 21 settembre e fino a domenica 2 ottobre all’Urban Center di Rovereto (Trento) è in programma la mostra fotografica parlante Non Chiamatemi Morbo, un’iniziativa promossa dalla Confederazione Parkinson Italia in collaborazione con Associazione Parkinson Trento ODV.

Realizzata grazie al supporto della Provincia Autonoma di Trento, del Comune di Rovereto e di diverse realtà imprenditoriali locali -Club Rotary Trentino Nord, Riva del Garda Fierecongressi SpA, Mediocredito Trentino- Alto Adige, Bomè Srl, Torrefazione Caffè Bontadi, Cipriani Assicurazioni e Casa di Cura Villa Regina- e nazionali, l’esposizione si propone come un originale storytelling sulla malattia di Parkinson.

Per conferire ancora più valore a questo speciale appuntamento pensato per offrire ai visitatori la possibilità di ammirare alcuni scatti realizzati dal fotografo Giovanni Diffidenti e di ascoltare le voci degli attori Lella Costa e Claudio Bisio interpretare Mr. e Mrs. Parkinson, anche un ricco programma di eventi collaterali.

Si comincia mercoledì 21 settembre alle ore 15.00 quando, dopo un’apertura ufficiale con saluti e interventi di autorità e istituzioni, l’Urban Center di Rovereto aprirà le sue porte a una tavola rotonda dal titolo “Parkinson e Telemedicina: quale futuro per il Trentino”.

In occasione dell’evento, il moderatore Corrado Tononi avrà il compito di analizzare, insieme all’Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, all’ Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia Autonoma di Trento Achille Spinelli, ai professori universitari ed esperti di neurologia Bruno Giometto e Angelo Antonini, ma anche alla General Manager della startup Careapt Srl Orientina Di Giovanni, la situazione del Trentino in materia di teleassistenza e teleriabilitazione.

L’obiettivo è quello di accendere i riflettori su opportunità e spazi di miglioramento di un approccio diagnostico e terapeutico fortemente strategico per la cura di malattie croniche come il Parkinson, proponendo spunti e nuovi modelli per accelerare questo processo di trasformazione a livello locale e nazionale.

Centrale, durante la tappa trentina della mostra Non Chiamatemi Morbo, anche il tema della comunicazione. Alcune voci autorevoli come quelle di Giangi Milesi – Presidente della Confederazione Parkinson Italia e degli scrittori Dante Siena e Roberto Caselli si confronteranno infatti sul delicato tema dello storytelling socio sanitario, raccontando i retroscena della campagna pubblicitaria ideata per l’esposizione e confrontandosi sul potere informativo ed educativo di immagini e parole. L’occasione sarà la tavola rotonda “Quattro chiacchiere sul Parkinson”, evento previsto per sabato 24 settembre 2022 alle ore 15.00, che sarà trasmesso in diretta streaming sui canali dell’Associazione Parkinson Trento ODV e della Confederazione Parkinson Italia.

A completare il programma della mostra, anche alcuni percorsi formativi appositamente pensati per gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore don Milani di Rovereto e dell’Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche di Trento.

Se i primi avranno l’opportunità, una volta visitata la mostra, di elaborarne i contenuti in compagnia di una psicologa dell’equipe di Associazione Parkinson Trento ODV, i secondi incontreranno di persona il fotografo Giovanni Diffidenti e potranno cimentarsi in un laboratorio di fotografia sociale.

“Per questa tappa trentina della mostra abbiamo ritenuto importante concentrare i nostri sforzi anche sui più giovani. – ha commentato Andreanna Bayr, Presidente di Associazione Parkinson Trento ODV – Riteniamo fondamentale che le nuove generazioni acquisiscano i giusti strumenti per fronteggiare adeguatamente realtà complesse come il Parkinson per essere cittadini solidi e preparati alla vita. Trasferire a questi ragazzi l’importanza di riconoscere e comprendere le emozioni di malati e caregiver, è il nostro modo di contribuire alla crescita di generazioni più empatiche e orientate a collettività e socialità”.

Non Chiamatemi Morbo, mostra fotografica parlante a ingresso libero per tutti, è in programma all’Urban Center di Rovereto dal 21 settembre al 2 ottobre prossimi (mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00). Per vivere al meglio l’esperienza 100% immersiva di questa esposizione è importante scaricare sul proprio smartphone l’App gratuita dell’evento e portare con sé un paio di auricolari da utilizzare durante la visita. Info e dettagli su www.nonchiamatemimorbo.info.