SOSTARIFFE.IT E SEGUGIO.IT * UTENZE DOMESTICHE: « PREZZO DEL GAS GIÙ A FEBBRAIO, LE MIGLIORI OFFERTE PER RISPARMIARE »

15.31 - venerdì 3 marzo 2023

Alla luce della diminuzione del prezzo del gas annunciata da ARERA, SOStariffe.it e Segugio.it fanno il punto della situazione sul mercato libero e suggeriscono le migliori offerte per risparmiare sulle utenze domestiche.

ARERA PUBBLICA IL PREZZO IN TUTELA PER IL GAS DI FEBBRAIO. Ecco le migliori offerte luce e gas per risparmiare.

• GAS. Pubblicato ieri da ARERA il prezzo in Tutela di febbraio: 0,66 €/smc, -15% vs gennaio. È il prezzo più basso da ottobre 2021 (0,54€/smc).

• LUCE. Il prezzo all’ingrosso (PUN) medio di febbraio si è assestato a 0,16€/kWh, ulteriore -8% rispetto a gennaio e ai minimi storici da settembre 2021. La tariffa di Tutela invece rimarrà fissa a 0,41€/kWh fino a fine marzo: oggi 1 kilowattora in Tutela costa circa 2 volte e mezzo rispetto al Mercato Libero.

GAS

Il PSV – Punto di Scambio Virtuale – è il riferimento di prezzo a cui sono indicizzate le principali tariffe variabili del Mercato Libero. Il prezzo della Tariffa di Tutela gas è fissato da ARERA sulla base del PSV, alla fine di ogni mese.

LUCE

Il PUN – Prezzo Unico Nazionale – è il riferimento a cui sono indicizzate le principali tariffe variabili del Mercato Libero. Il prezzo della Tariffa di Tutela luce è fissato all’inizio di ogni trimestre e rimane bloccato nei tre mesi indipendentemente dal PUN.

Paolo Benazzi, Responsabile Utilities di Segugio.it e SOStariffe.it, commenta così la fotografia del momento: “I prezzi continuano fortunatamente a scendere anche su febbraio 2023: la tariffa in Tutela gas recepisce il calo immediatamente perché è aggiornata sui valori di febbraio, ma è comunque battibile dalle migliori offerte variabili del mercato libero. La tariffa luce di Tutela invece rimane bloccata nel trimestre ad un prezzo completamente fuori scala: a febbraio la luce i Tutela è costata più del doppio di quanto non sia costata con una delle migliori offerte variabili del libero”.

Ecco le migliori offerte luce e gas del momento tra quelle che fanno risparmiare rispetto alla Tutela.

LE MIGLIORI OFFERTE – LUCE