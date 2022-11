IPSIA ACLI TRENTINE * “PREMIO TESSERE LA PACE”: « IL DOCUMENTARIO “LA LISTA DEL CONSOLE” DI ALESSANDRO ROCCA, A TRENTO (18/11 – 18.00) »

15.58 - mercoledì 16 novembre 2022

Entra nel vivo l’iniziativa promossa da Ispia Acli per ribadire l’impegno per la pace e la cooperazione internazionale della comunità trentina. VENERDÍ 18 NOVEMBRE ore 18:00 Palazzo della Regione (Trento) Sala Rappresentanza. Documentario: “La lista del console” di Alessandro Rocca. Il film si occupa dell’opera umanitaria portata avanti da Pierantonio Costa, Console Onorario d’Italia in Rwanda, Medaglia d’oro al valor civile, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, candidato al Nobel per la Pace, che salvò migliaia di persone durante il genocidio rwandese nel 1994.

Partecipano alla sera Carolene Costa, figlia di Pierantonio, Alessandro Rocca, regista del film e Fabio Pipinato, Vicepresidente nazionale di Ipsia.

///

La serata verrà replicata con lo stesso programma:

SABATO 19 NOVEMBRE alle ore 17:00 presso la Sala conferenze della Fondazione Caritro di Rovereto in piazza Rosmini, 5

///

DOMENICA 20 NOVEMBRE CAMPANA DEI CADUTI DI ROVERETO ore 10:30

Cerimonia di consegna dei Premi “Tessere la pace” 2021-22 alla memoria del Console Pierantonio Costa e dell’Ambasciatore Luca Attanasio.

///

DOMENICA 20 NOVEMBRE TRENTO, PALAZZO GEREMIA, SALA FALCONETTO ore 17:00

Conferenza con Sakia Seddiki, vedova Attanasio e fondatrice della Ong Mama Sofia, e Roberto Savio, analista internazionale, economista, giornalista.