APSS TRENTINO * BANCA SANGUE – PROGETTAZIONE: « VERRÀ AMPLIATA LA SEDE DI TRENTO, PER MIGLIORARE L’ACCOGLIENZA E POTENZIARE LA RACCOLTA DEL PLASMA »

16.58 - giovedì 5 ottobre 2023

La direzione generale di Apss ha dato mandato di iniziare la progettazione per il miglioramento degli spazi e il contestuale ampliamento della Banca del sangue di via Malta a Trento. La decisione è stata comunicata oggi alle associazioni di volontariato dei donatori di sangue nel corso di una riunione che si è tenuta al Dipartimento salute e politiche sociali della Pat e in cui sono anche stati condivisi gli obiettivi del prossimo piano sangue e plasma provinciale.

L’intervento sugli spazi oltre a essere stato auspicato dalle associazioni dei donatori per un miglioramento delle aree di accoglienza, si rende necessario in seguito al potenziamento dell’attività di raccolta del plasma che da circa un anno è in progressivo aumento.

Nei mesi scorsi sono state valutate una serie di ipotesi per dare soluzione al problema ed è in corso l’iter procedurale e autorizzativo sui lavori. L’intervento prevede di mantenere il servizio nell’attuale sede. Per questo, sono stati concordati alcuni spostamenti di attività in altre strutture aziendali in modo da liberare spazi da dedicare alla Banca del sangue.

La progettazione prevede un aumento degli spazi del 30% della superficie totale e una loro razionalizzazione rendendo i percorsi di donazione e lavorazione all’interno della Banca del sangue più funzionali ed efficienti. Sono inoltre in corso interlocuzioni con il Comune di Trento per trovare soluzioni al problema della disponibilità di parcheggi nella zona di via Malta.