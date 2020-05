COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA (TN) * EMERGENZA COVID – DISTRETTO 2020: « IN QUESTO MOMENTO LA NOSTRA PRIORITÀ È SOSTENERE LE FAMIGLIE »

Le famiglie si stanno confrontando ogni giorno con i tanti problemi legati all’emergenza Covid: le scuole chiuse, la libertà ridotta dei bambini, la mancanza di servizi di sostegno….

Nei giorni scorsi l’esecutivo della Comunità della Vallagarina ha licenziato una delibera per approvare il programma del Distretto famiglia.

“Mantenere il focus sulle esigenze delle famiglie – ha detto la Vicepresidente Enrica Zandonai – in questo delicato momento è di fondamentale importanza. Sulle famiglie sono ricadute molte attività che prima erano delegate a enti e servizi esterni. Per noi diventa prioritario ascoltare e sostenere le famiglie fornendo i giusti aiuti.”

“Lo strumento del “Distretto Famiglia Vallagarina” – ha aggiunto il Presidente Stefano Bisoffi – che ricordiamo coinvolge 126 aderenti, diventa ancor più strategico perchè in grado di dare sollievo alle famiglie.”

Nei giorni scorsi gli aderenti si sono confrontati in videoconferenza e hanno redatto una lettera inviata al Presidente della Provincia Fugatti per sollecitare le linee guida su come gestire le colonie estive che sono fondamentali sia per i genitori che lavorano ma anche e soprattutto per bambini e ragazzi che necessitano di momenti aggregativi e di relazione che in questi mesi non hanno avuto.

Nel corso di quella riunione gli aderenti del Distretto hanno rivisto il programma alla luce dell’emergenza Covid-19 e cercato di reinventarsi per continuare a fornire i propri servizi a supporto delle famiglie.

Ne sono nati progetti come la guida per le coppie in attesa di un bimbo che vivono preoccupazioni e stress ogni qualvolta che devono rivolgersi all’Azienda Sanitaria per dei controlli di routine o per l’evento parto. Elisa Pastorelli, valutatrice UNICEF ha potuto osservare che si stanno rilevando a livello nazionale dei comportamenti dettati dalla paura del contagio (visite di controllo saltate, parti in casa non programmati, allattamenti non sostenuti e diminuzione delle vaccinazioni ai neonati).

Le coppie verranno aiutate con le giuste informazioni e una guida ad hoc.

Oppure i seminari interattivi su Internet (Webinar) nel quale alcuni attori del Distretto famiglia Vallagarina porteranno la propria testimonianza e le proprie esperienze vissute in questo periodo di pandemia.

E poi ancora i corsi di massaggio infantile trasformati in corsi on line. Oppure i consigli per la lettura, le ricette adatte ai bimbi più piccoli e altre attività da fare a casa proposti attraverso i canali social.

Importante il lavoro di collaborazione con i Musei (Civico, Museo della Guerra, Mart, Apt….) proprio rivolto alle famiglie: “Per non dimenticare – ha spiegato Enrica Zandonai – che la cultura e la conoscenza del nostro territorio e della nostra storia sono preziose per mitigare i risvolti negativi di questa emergenza e ridare speranza tramite attività all’aperto rivolte proprio a bambini e famiglie”. Da questo tavolo di lavoro è uscita la proposta “Gioca con Fortuna Dino tra arte, storia e scienza” come progetto strategico per l’anno 2020. Fortuna Dino è la mascotte dei musei di Rovereto e della Vallagarina: un simpatico dinosauro che invita bambini e ragazzi a percorrere un grande gioco dell’oca calpestabile che ha a che fare con l’identità dei musei e dei monumenti che compongono il percorso.

Durante l’emergenza Covid-19 ogni territorio ha dovuto ripensare e riprogettare i propri interventi e il modo di interagire con i propri concittadini. Da questa esperienza, frutto di una consolidata rete e una buona sinergia del Distretto, sono state attuate delle modalità innovative per dare risposte concrete alle famiglie.