PAT * “HOSPITALITY 2022: FAILONI, « STIAMO PROMUOVENDO IL NOSTRO TERRITORIO AI TURISTI ITALIANI, CHE HANNO “RISCOPERTO“ LO STRAORDINARIO GARDA TRENTINO »

16.39 - lunedì 21 marzo 2022

Inaugurata a Riva del Garda la 46° edizione di Hospitality, col ministro Garavaglia. Failoni: “Puntare alla qualità tutti insieme”.

È stata inaugurata questa mattina a Riva del Garda, alla presenza del ministro del turismo Massimo Garavaglia e dell’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni, la 46° edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, manifestazione leader nel settore dell’ospitalità e della ristorazione e dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.

“In questi tre anni come esecutivo abbiamo puntato con forza sulla qualità delle aziende del comparto turistico, anche con bandi specifici, alzare l’asticella della qualità è stata la grande scommessa che ci siamo posti, insieme alla formazione, obiettivi che stiamo raggiungendo tutti insieme”, è stato il messaggio dell’assessore Failoni che ha portato i saluti anche del presidente Maurizio Fugatti e della Giunta provinciale. “In questa primavera di ripartenza il Trentino è pronto ad accogliere i propri ospiti – ha concluso l’assessore -, stiamo promuovendo il nostro territorio ai turisti italiani che, già la scorsa stagione, grazie a una promozione mirata, hanno ‘riscoperto’ lo straordinario Garda Trentino”.

All’apertura vi erano il sindaco del Comune di Riva del Garda, Cristina Santi, che ha spiegato come questa fiera sia ormai parte intrinseca della città e di un territorio vocato all’accoglienza, nonché il presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini che ha salutato un’edizione in presenza – dopo la scorsa edizione in digitale a causa della pandemia – e ringraziato il ministro per la sua presenza a dimostrazione dell’attenzione del mondo della politica e delle istituzioni a questo evento, di rilievo nazionale.

Dopo i saluti istituzionali, la presentazione della manifestazione a cura di Giovanna Voltolini, exhibition manager di Hospitality, e quindi la riflessione sul “futuro dell’ospitalità: in un contesto di continuo cambiamento, quali scenari e strategie?”, con il ministro Massimo Garavaglia, il presidente di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo Giorgio Palmucci, il presidente e la direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini e Alessandra Albarelli; a moderare la giornalista Rai Maria Concetta Mattei.

Hospitality sarà al quartiere fieristico della Baltera fino al 24 marzo, presenti oltre 450 aziende espositrici, in programma più di 100 eventi formativi.

Molte le novità tra cui l’area speciale dedicata all’enoturismo e l’Hangar del padiglione D che sarà palcoscenico degli appuntamenti istituzionali e degli eventi in streaming sulla app della fiera.