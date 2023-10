PAT * ELEZIONI PROVINCIALI: « LE INFORMAZIONI UTILI PER IL VOTO, ORARI / DOVE / SCHEDA ELETTORALE / PREFERENZE »

16.08 - giovedì 5 ottobre 2023

Elezioni provinciali: il manifesto con le info utili per il voto.Il poster destinato ai Comuni e ai luoghi di frequentazione pubblica. Fra poco più di due settimane, domenica 22 ottobre, si vota in Trentino per eleggere il presidente della Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio provinciale. Per ricordare le istruzioni utili per il voto e alcune regole a cui fare attenzione, l’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento ha realizzato una serie di prodotti illustrativi e comunicati, fra cui questo poster, che alleghiamo al presente comunicato, destinato a amministrazioni comunali e in generale ai punti di frequentazione pubblica.

Inoltre, sul sito dedicato alle elezioni provinciali 2023 è stato reso disponibile il manifesto (modello 3) contenente i candidati alla carica di presidente della Provincia e di consigliere provinciale, che è in corso di pubblicazione e affissione presso tutti i Comuni.

Per maggiori dettagli vai sul sito https://elezioni.provincia.tn.it/

In allegato il poster info Elezioni provinciali 2023