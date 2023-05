DAL RÌ (UDC TN-AA) * PROGETTO INDACO: « IL FARE DELLA POLEMICA INCONCLUDENTE CON PENSIONATI ILLUSTRI E GIOVANI PROMESSE, DI VOTI NON NE PORTA »

09.12 - martedì 23 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Segretario del PD reagisce oggi alla “bacchettata” ricevuta dalla ex segretaria del PD ed ex dipendente di quello stesso assessorato guidato dal dott. Spinelli, signora Maestri, sui “soldi trentini” cui potrebbe attingere, qualora avesse successo, il progetto INDACO, presentato dai soliti noti ed a cui il comitato tecnico preposto ha dato un punteggio più alto che alla concorrenza.

Lo fa firmando un pezzo scritto da un ex vicesindaco ed ex funzionario provinciale, le cui scelte decennali sul settore ricerca si sono concentrate sullo sviluppo immobiliare della collina est.

Lo fa con un tono che ci avvisa che mancano ormai solo 5 mesi alla scadenza elettorale e che da quella parte si sa chi può inficiare la narrazione su cui ci si è orientati ed “indebolire” la presa su Rovereto di un candidato Presidente che come sindaco di quella città lascia pochissimo, a partire dalla sedia.

Ci mancava solo un peana sul “giocattolo” in San Marco del già ex Mario Raffaelli e la campagna in favore del dott. Spinelli la facevan loro.

Amici del Pd: benvenuti in campagna elettorale. Tra un ex qualcosa ed un altro ex qualcosaltro, se magari ci riuscite, puntate sui contenuti!!

Il fare della polemica inconcludente e strumentale ad interessi di bassa bottega con pensionati illustri e giovani promesse, di voti non ne porta.

*

Roberto Dal Ri

Commissario straordinario Udc Trentino Alto Adige

#ilcentrodeltrentino