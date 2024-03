PD NAZIONALE * DIRITTI CIVILI: SCHLEIN, « LE FAMIGLIE OMOGENITORIALI NON HANNO LEGGE DI TUTELA, ROCCELLA NE RISPETTI LE DIFFICOLTÀ »

18.15 - martedì 5 marzo 2024

Schlein: famiglie omogenitoriali non hanno legge di tutela, Roccella ne rispetti le difficoltà

“La Ministra Roccella rispetti le difficoltà che le famiglie omogenitoriali sono costrette ad affrontare in questo Paese. Non esistono procedure semplici e accessibili: queste famiglie devono rivolgersi a un giudice e affrontare un iter lungo, costoso, faticoso e invasivo. Questo accade a causa dell’assenza di una legge che – lo ripeto – è stata richiesta dalla Corte costituzionale fin dal 2021. Una legge che servirebbe ad assicurare non solo una tutela piena, rapida e certa a queste bambine e bambini, ma anche un bene prezioso e costituzionalmente necessario: la loro piena eguaglianza”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo alle affermazioni della Ministra Eugenia Roccella.