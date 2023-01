GIOVENTÙ NAZIONALE – AZIONE UNIVERSITARIA TRENTINO * CANDIDATURA GEROSA: MASON E BALESTRIERI, « COMPLIMENTI A FRANCESCA, NOI SIAMO PRONTI »

15.50 - sabato 14 gennaio 2023

GIOVENTÙ NAZIONALE ED AZIONE UNIVERSITARIA TRENTINO: COMPLIMENTI A FRANCESCA GEROSA PER L’INDICAZIONE ALLA CANDIDATURA COME PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, SIAMO PRONTI!

In rappresentanza delle comunità di Gioventù Nazionale Trentino e Azione Universitaria esprimiamo apprezzamento e condivisione per la scelta fatta da Fratelli d’Italia nell’indicazione di Francesca Gerosa alla candidatura di Presidente della Provincia. In questi anni, Francesca si è dimostrata una dirigente straordinaria, sempre pronta a dare il suo contributo alla Comunità. In lei non si è mai spenta la fiamma dell’amore verso il suo paese ed il suo territorio, cosa che manifesta quotidianamente con tutte le sue azioni.

Ha dimostrato un sincero interesse per i bisogni dei giovani, investendo quotidianamente sui ragazzi e mettendoli al centro della sua azione politica.

Siamo, dunque, certi che Francesca sarà un ottimo Presidente per il Trentino; con la certezza, e parla la sua storia, che saprà pensare sempre e prima di tutto al bene dei Trentini! Il nostro auspicio è che i trentini sappiano scegliere chi ha a cuore la nostra terra tutto l’anno e non solo in campagna elettorale, Noi saremo a fianco di Francesca Gerosa per il Trentino!

Giacomo Mason

Giulia Clara Balestrieri