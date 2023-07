GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * TERRITORIO: « RAFFORZATA LA NOSTRA PRESENZA IN VAL DI FASSA, CON IL NUOVO SPORTELLO CLIENTI A CAVALESE »

16.27 - lunedì 10 luglio 2023

Il Gruppo Dolomiti Energia rafforza la propria presenza in Val di Fassa con il nuovo sportello clienti a Cavalese. Pienamente operativo il nuovo sportello clienti di Cavalese in via Pizzegoda 30. Gli specialisti della società sono a disposizione di cittadini e aziende per un supporto di persona per la gestione delle forniture, la lettura delle bollette, la compilazione di subentri e volture e di tutte le altre pratiche contrattuali. I clienti possono trovare allo sportello anche tutto il supporto per valutare la loro situazione rispetto alla fine del mercato di maggior tutela che fra pochi mesi interesserà molti trentini.

Si possono avere inoltre informazioni per valutare anche i servizi per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi (per esempio, impianti di illuminazione a led, colonnine di ricarica per veicoli elettrici, monitoraggi dei consumi energetici). Lo sportello è aperto per i clienti del mercato libero con forniture a marchio Dolomiti Energia dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16 e per i clienti del mercato di maggior tutela serviti con il marchio Trenta dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 8.30 alle 12.00.

Il nuovo sportello aperto recentemente in via Pizzegoda 30, rappresenta un ulteriore impegno del Gruppo Dolomiti Energia per offrire un servizio sempre più capillare in tutto il Trentino e rispondere alle esigenze dei propri clienti e accoglierne di nuovi.

“Con questo nuovo sportello clienti, siamo felici di poter offrire un servizio sempre più vicino ai nostri clienti e di supportarli nelle scelte relative al mondo dell’energia, e in particolare dell’energia sostenibile: insieme possiamo fare la differenza davvero per costruire un futuro migliore”, ha dichiarato il Direttore Operations di Dolomiti Energia Donata Dallavo.

Il Gruppo Dolomiti Energia è da sempre in prima linea sul tema della sostenibilità, che rappresenta la guida strategica quotidiana in tutte le sue attività. “Mai come negli ultimi anni questo è stato un tema tanto sentito da parte di imprese e cittadini, che ci scelgono ogni giorno proprio per i valori che ci contraddistinguono”, continua Dallavo. “Vogliamo quindi essere sempre più accanto ai nostri clienti anche fisicamente, offrendo loro un punto di riferimento territoriale, dove si possano sentire sempre più ascoltati e aiutati a intraprendere un percorso di sostenibilità a tutto tondo”.