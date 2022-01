PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CASTELLER – ORSI: FUGATTI, « SODDISFAZIONE PER L’ARCHIVIAZIONE DECISA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA, NOI COME AMMINISTRAZIONE ABBIAMO BEN OPERATO »

18:44 - 12/01/2022

Orsi al Casteller, il presidente Fugatti: “L’amministrazione ha ben operato”. “Esprimiamo la nostra soddisfazione per quanto deciso dalla Procura della Repubblica di Trento sull’archiviazione della denuncia depositata contro la mia persona e alcuni funzionari provinciali per presunti maltrattamenti degli orsi custoditi al Casteller.

Le motivazioni dell’archiviazione confermano il buon operato dell’amministrazione: le strutture e i loro responsabili agiscono in modo del tutto coerente con le indicazioni scientifiche adottate a livello internazionale. Il benessere degli animali non è stato mai compromesso e la soluzione da noi attuata è in linea con il Pacobace, oltre che con la sicurezza delle persone e la salvaguardia del territorio.

Da parte nostra dunque soddisfazione per la decisione assunta dalla Procura che conforta sulla positività delle scelte operate dall’amministrazione provinciale”, questo il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti sulla notizia dell’archiviazione della denuncia per presunti maltrattamenti degli orsi custoditi al Casteller.