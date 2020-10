PAT * GRANDE GUERRA: « IL 14/10 LA GIORNATA IN RICORDO DELLE VITTIME E DEI CADUTI TRENTINI, L’EVENTO IN DIRETTA STREAMING SUL PROFILO FACEBOOK DELLA PROVINCIA »

Grande Guerra: il 14 ottobre è la Giornata in ricordo delle vittime e dei caduti trentini. Commemorazione in diretta streaming sul profilo Facebook della Provincia.

Il 14 ottobre è la giornata nella quale si ricordano le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra, in virtù della legge provinciale 11/2017. La Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Museo Storico Italiano della Guerra e la Fondazione Museo storico del Trentino, ha promosso evento online che si terrà alle ore 17.30 e verrà trasmesso in diretta streaming sul profilo Facebook della Provincia e successivamente reso disponibile sui canali televisivi locali.

Il programma della commemorazione prevede gli interventi di Mirko Bisesti, assessore provinciale istruzione, cultura e università, di Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino che parlerà in particolare de “Il significato della Giornata del 14 ottobre. Tra storia e memoria pubblica”, di Francesco Frizzera, provveditore del Museo della Guerra di Rovereto, che si occuperà in particolare de “La guerra dei trentini: il fronte orientale, gli sfollamenti, la militarizzazione”. A moderare il capo ufficio stampa della Provincia, Giampaolo Pedrotti.