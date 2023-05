ROSSATO (FDI) – INTERROGAZIONE * PASSANTE FERROVIARIO: « RISCHIO BLACKOUT PER LA CITTÀ DI TRENTO? »

08.45 - martedì 9 maggio 2023

PASSANTE FERROVIARIO: RISCHIO BLACKOUT PER LA CITTÀ DI TRENTO? Negli scorsi mesi, si è discusso approfonditamente del materiale di risulta conseguente allo svolgimento dei lavori del Passante Ferroviario nel tratto cittadino, nonché della sua futura collocazione, delle criticità legate al passaggio sulle aree ex Sloi ed ex Carbochimica comprese nel S.I.N. di Trento Nord, dell’impatto che lavori avranno sulla Città di Trento a livello viabilistico, sociale e ambientale, tutti argomenti ampiamente trattati ma che a tutt’oggi hanno trovate poche, se non pochissime, risposte esaustive. E’ da sottolineare come tale situazione, in più di un’occasione, ha lasciato molti cittadini e rappresentanti delle Istituzioni sgomenti.

Un aspetto scarsamente approfondito, nonostante la sua importanza, riguarda la parte energetica legata alla progettazione. E’ infatti da notare come, secondo alcune ricerche svolte dalla sottoscrivente, parrebbe che le trivelle di notevoli dimensioni utilizzate nel progetto siano in grado di assorbire potenze che si aggirerebbero intorno ai 10/15.000 Kw. Tale assorbimento, valutato che esso andrebbe moltiplicato per il numero di trivelle contemporaneamente messe in funzione (a cui andrebbero ad aggiungersi gli ulteriori ed inevitabili consumi legati ai cantieri, sia nella parte a nord che in quella a sud della città, presso l’abitato di Mattarello), è da considerarsi un aspetto realizzativo dell’opera da tenere nella massima considerazione, onde evitare possibili interruzioni della fornitura energetica alle utenze residenziali, nonché commerciali e artigianali della città.

Per questo motivo, si ritiene necessario garantire la massima trasparenza ai cittadini cosicché essi possano essere debitamente informati sulle possibili conseguenze derivanti dai lavori di realizzazione dell’opera.

Tutto ciò premesso, si interroga

il Presidente della Provincia per sapere:

1. a quanto ammonti la potenza massima impegnata prevista durante tutte le fasi realizzative del Passante ferroviario nel tratto relativo alla Città di Trento;

2. a quanto ammonti il consumo energetico totale stimato per la realizzazione dell’opera in esame;

3. se sia prevista la realizzazione di nuovi elettrodotti in vista dello svolgimento dei lavori per il completamento dell’opera. In caso di risposta affermativa, si chiede di conoscere di quale tipo e il

loro collocamento;

4. se sia già stato posto in essere un accordo/contratto per la fornitura dell’energia richiesta per la

realizzazione del Passante Ferroviario, nonché quale sia il fornitore prescelto;

5. se siano stati valutati eventuali rischi legati a possibili interruzioni della corrente elettrica (blackout) nella città di Trento durante l’esecuzione dei lavori, nonché se siano state richieste specifiche

garanzie in merito.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Cons. Katia Rossato