PAT * OSPEDALE DI TIONE: « IL DOTTOR ANTONIO MUSETTI È IL NUOVO DIRETTORE FACENTE FUNZIONI DELL’U.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA »

19.15 - giovedì 2 febbraio 2023

Il dottor Antonio Musetti è il nuovo direttore facente funzioni dell’U.O. Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Tione.Oggi accolto in Provincia dall’assessore Segnana, insieme al vicepresidente Tonina e agli assessori Gottardi e Failoni.

Dal 1° febbraio c’è un nuovo direttore, facente funzioni, dell’U.O. Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Tione, si tratta del dottor Antonio Musetti: oggi il nuovo direttore è stato accolto in Provincia dall’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, insieme al vicepresidente Mario Tonina e agli assessori provinciali Mattia Gottardi e Roberto Failoni, oltre che al presidente della Comunità delle Giudicarie Giorgio Butterini e al sindaco di Tione Eugenio Antolini. Per l’Azienda sanitaria erano presenti il direttore generale Antonio Ferro con il direttore delle Direzioni mediche di Arco, Rovereto e Tione, Michele Sommavilla e il direttore sanitario Giuliano Mariotti.

La nomina a direttore facente funzioni del dottor Musetti, individuato da una delibera del direttore generale Ferro, fa seguito alla modifica al Regolamento dell’Azienda sanitaria approvato nei giorni scorsi dalla Giunta provinciale, con la quale si individuavano all’interno del Dipartimento ortopedico traumatologico, due strutture complesse di ortopedia e traumatologia, la prima presso l’ospedale di Cles, la seconda appunto in quello di Tione.

“Abbiamo voluto organizzare un breve momento di presentazione e confronto – sono state le parole dell’assessore Segnana – per accogliere il dottor Musetti, che da ieri ha preso servizio come direttore dell’U.O. Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Tione. L’obiettivo è di rendere maggiormente funzionale l’assetto organizzativo della sanità rispetto ai bisogni espressi dal territorio. In questo caso l’esigenza che gli amministratori locali hanno evidenziato era di continuare a valorizzare l’ospedale e, in particolare, il settore di Ortopedia”.

“Con l’avvenuta del dottor Musetti che ha una grande esperienza in campo traumatologico, l’ospedale di Tione si porrà come punto di riferimento per sostenere tutta l’attività ortopedica legata al turismo invernale del territorio, oltre che alle problematiche ortopediche degli abitanti delle Giudicarie e della valle del Chiese”, ha aggiunto il direttore generale dell’Azienda sanitaria Ferro. A tal proposito si evidenzia come, da un punto di vista logistico, le sale operatorie dell’ospedale di Tione siano particolarmente performanti e potranno sicuramente essere di supporto a Trento e Rovereto in un’ottica di ospedale policentrico.

Questo anche alla luce delle ristrutturazioni in atto nei prossimi anni nei due ospedali hub della provincia, e della necessità che gli ospedali periferici supportino in maniera importante le attività complessive del sistema sanitario trentino.

Ad augurare buon lavoro al dottor Musetti anche il vicepresidente Tonina e gli assessori Gottardi e Failoni, che hanno messo in luce la strategicità di questo ospedale di valle.