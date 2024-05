PAT * IPRASE: «PRESENTATO IL NUOVO COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO, ANGELO PALETTA NUOVO PRESIDENTE»

14.35 - sabato 18 maggio 2024

IPRASE: presentato il nuovo comitato tecnico-scientifico.Angelo Paletta nuovo presidente, ieri la decisione della Giunta. Oggi nell’ambito dell’incontro della vicepresidente con la dirigenza scolastica e gli organi rappresentativi della scuola, è stato presentato il nuovo Comitato tecnico-scientifico dell’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE), dopo l’approvazione da parte della Giunta provinciale della relativa nomina nella seduta di ieri. Presidente è stato nominato Angelo Paletta; membri del Comitato sono stati invece nominati: Gabriella Agrusti, Matteo Lancini, Roberto Ricci, Alessandro Rosina.

Un Comitato di elevato profilo tecnico, quello nominato dalla Giunta, su proposta della Vicepresidente, che può garantire il presidio scientifico delle diverse aree di interesse e attenzione indicate dalla Strategia di legislatura, in una prospettiva di accompagnamento del sistema scolastico trentino per l’intera legislatura.

Il Comitato offrirà una pluralità di competenze e stimoli portando all’interno del nostro sistema le più qualificate esperienze di livello nazionale/internazionale, rilanciando anche la funzione di ricerca dell’Istituto.

Professionalità di caratura scientifica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, e che vede quella di ciascun esperto in piena coerenza ed attinenza con gli obiettivi della legislatura, concorrendo a fornire un prezioso contributo per la qualificazione ed il miglior sviluppo del sistema educativo di istruzione del territorio.

Questi gli esperti nominati:

 Angelo Paletta, Presidente, professore ordinario di Economia aziendale e Direttore

del Dipartimento di Scienze Aziendali (DISA) all’Università Alma Mater di Bologna,

esperto in tema di dirigenza scolastica, middle leadership/middle management,

governance e organizzazione scolastica). È stato responsabile scientifico e coordinatore di numerosi progetti di ricerca e formazione dedicati alla Dirigenza e alla Leadership scolastica promossi a livello nazionale e internazionale, nonché membro componente di diversi gruppi di lavoro e commissioni per conto del Miur, di Invalsi e di Indire

 Gabriella Agrusti, professore ordinario di Pedagogia sperimentale alla LUMSA di

Roma e responsabile scientifico del CRESPI (Centro Interuniversitario di Ricerca

Educativa sulla Professionalità dell’Insegnante), esperta in tema di formazione

iniziale e in servizio degli insegnanti, professionalità docente e ricerca in campo

educativo;

 Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, docente presso le Università Bicocca e

Cattolica di Milano e presso la Fondazione Minotauro, esperto in tema di benessere

adolescenziale/giovanile, connessioni e disconnessioni digitali, rapporto

scuola/famiglia, fattori di rischio e protezione della crescita;

 Roberto Ricci, presidente di INVALSI, esperto in tema di valutazione delle

competenze e degli apprendimenti, recupero debiti/carenze formative, dispersione

scolastica implicita ed esplicita;

 Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e Statistica sociale

all’Università Cattolica di Milano e coordinatore scientifico dell’Osservatorio e del

Rapporto Giovani dell’Istituto Toniolo, esperto in tema di analisi demografica,

condizione giovanile, prevenzione e contrasto al disagio giovanile, dispersione

scolastica/povertà educativa, NEET, sviluppo della filiera tecnico-professionale,

transizione scuola-lavoro.

Del Comitato fanno inoltre parte come membri di diritto:

 la Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura dott.ssa Francesca

Mussino

 il Sovrintendente scolastico che sarà individuato/a in base alla procedura di selezione in

corso di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n. 349 del 28 marzo 2024

 il Direttore Luciano Covi, membro senza diritto di voto.