RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA * 50 ANNI DI EVENTI: « PERCORSO CHE CONNETTE IL PASSATO CON IL FUTURO, CERIMONIA ALLA SPIAGGIA OLIVI (11/7 – 18.00) »

50 anni di Congressi. Riva del Garda in festa a Spiaggia Olivi. Una storia fatta di esperienza e capacità di evolvere, un percorso che connette il passato con un futuro che guarda alla creatività, alla ricerca, all’innovazione e alla sostenibilità. 50 anni di eventi, un traguardo raggiunto con successo, ma anche con la consapevolezza di dover rinnovare l’impegno giorno dopo giorno. 50 anni di attività che hanno avuto importanti ricadute sullo sviluppo turistico del territorio altogardesano, con l’immagine di Riva del Garda che, grazie anche ai congressi, ha fatto il giro del mondo.

Riva del Garda Fierecongressi celebra il 50esimo anniversario dal primo congresso ospitato nella splendida località lacustre. La cerimonia ufficiale è in programma per martedì 11 luglio, alle ore 18, nella suggestiva cornice di Spiaggia Olivi: una serata che racconterà alcune delle tappe più significative di un percorso che connette il passato con un futuro che guarda alla creatività, alla ricerca, all’innovazione e alla sostenibilità. E a confermare Riva del Garda tra le principali destinazioni per gli eventi congressuali nazionali e internazionali.

Il Centro Congressi rivano viene inaugurato a maggio del 1973: il battesimo è affidato al XVI Congresso Nazionale di Nipiologia, la Scienza della prima età, ossia lo studio integrale del lattante da tutti i punti di vista: fisiologico, psicologico, antropologico, clinico, igienico, giuridico, storico, sociologico e pedagogico. Cinque giorni di lavori, con annessa mostra d’arte, che dal 31 maggio al 2 giugno 1973 portano a Riva professionisti e ricercatori provenienti da tutta Italia. Le porte del Palazzo dei Congressi si aprono a un ricchissimo calendario che tra maggio e dicembre dello stesso anno conta ben 32 eventi, da concerti ad assemblee locali e nazionali, riunioni politiche, saggi di scuole, proiezioni di film e spettacoli, preludio di tanti altri importanti momenti.

E’ l’inizio di un’epoca di incontri e scambi di idee che influenzeranno il panorama congressuale internazionale. Riva del Garda Fierecongressi (prima Palacongressi) ospiterà una vasta gamma di eventi, tra congressi, conferenze, mostre e fiere, attirando professionisti provenienti da diversi settori e promuovendo l’innovazione, lo scambio di conoscenze e la collaborazione. Lavorando instancabilmente per creare un ambiente favorevole alla crescita e all’interazione professionale, distinguendosi fin da subito anche per l’eccezionale bellezza naturale che circonda i suoi spazi, scenario mozzafiato per le attività dei congressisti.

In cinquant’anni il settore fieristico e congressuale italiano e internazionale è cambiato radicalmente; Riva del Garda Fierecongressi insieme ad esso, cercando in ogni occasione di cogliere le sfide, continuando ad aggiornarsi per essere all’avanguardia in un contesto sempre più competitivo, con la soddisfazione di un traguardo raggiunto con successo, ma anche con la consapevolezza di dover rinnovare l’impegno.

La serata di festeggiamenti, organizzata da GTS – Garda Trentino Sviluppo e Riva del Garda Fierecongressi avrà inizio alle ore 18 con le celebrazioni ufficiali; a seguire, degustazione di sarde del Garda a cura dell’associazione “La Bacionela” e degli “Amici della Tirlindana”. Alle 21 è previsto uno show del cabarettista Dario Vergassola, a seguire alle 22 musica dal vivo con Dj Set.

L’ingresso al momento istituzionale e allo spettacolo è libero, previa prenotazione e fino ad esaurimento posti. Dalle ore 22.00 ingresso libero senza prenotazione. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-festeggia-con-noi-50-anni-di-congressi-a-riva-del-garda-654850674997

In caso di maltempo la festa si terrà al Centro Congressi di Riva del Garda. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0464 570100 o scrivere all’indirizzo info@rivafc.it