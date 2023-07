APT S.MART (TN) * “PRIMIERO ORIENTEERING WEEK“: « 5 GIORNATE DI SPORT IN ALCUNI DEI LUOGHI PIÙ BELLI DELLE DOLOMITI, AL VIA 700 ATLETI DA 30 NAZIONI »

11.13 - lunedì 3 luglio 2023

Tutto pronto per la Primiero O Week 2023. Cinque giornate di sport in alcuni dei luoghi più belli delle Dolomiti. Al via 700 atleti da oltre trenta nazioni. Dopo il grande successo della Primiero Dolomiti Marathon che sabato 1° luglio ha visto al via oltre 1400 atleti, San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi si preparano ad un altro evento sportivo di richiamo internazionale. Dal 4 all’8 luglio 2023 torna la “Primiero Orienteering Week”, la 3 giorni dedicata all’orienteering nel cuore delle Dolomiti, appuntamento biennale giunto alla quarta edizione.

L’organizzazione, affidata al collaudatissimo team di Us Primiero ASD, ha allestito per l’occasione un programma davvero ricco. Si comincia martedì 4 luglio con il village stage a Fiera di Primiero. Il giorno successivo, la competizione si sposterà invece a San Martino di Castrozza per il secondo village stage, al termine del quale verrà stilata una classifica con

premiazioni comprensiva delle due tappe “cittadine”.

Dal 6 all’8 luglio al via poi le tre gare sulle lunghe distanze. Alla panoramica tappa di giovedì 6 luglio sul Col Margherita – Passo San Pellegrino, seguiranno quelle di venerdì 7 luglio nella lussureggiante Val Venegia e quella di sabato 8 luglio sui tracciati di Passo Rolle e dei laghi di Colbricon, ai piedi del Cimon della Pala. La gara del Passo Rolle sarà valevole come

ranking internazionale e vedrà al via atleti di ottimo livello uniti ai tanti master.

Per l’occasione sono state realizzate delle nuove cartografie, mentre altre sono state rinnovate andando ad integrare un’ottima offerta per dei campi di allenamento in altura

sul territorio.

A pochi giorni dal via l’organizzazione ha confermato la presenza di ben 700 atleti al via (oltre 500 gli stranieri) in rappresentanza di 30 nazioni, dalla lontana Australia al Canada, fino alla Corea del Sud.

Una grande festa sportiva internazionale da vivere in una Perla Alpina delle Dolomiti.