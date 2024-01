BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 28 GENNAIO: « FDI 28,6% / PD 19,5% / M5S 16,5% / LEGA 8,8% / FI 7,4% AZIONE 3,7% »

08.13 - lunedì 29 gennaio 2024

Media sondaggi al 28 gennaio 2023. In calo il primo partito italiano, Fratelli d’italia, che cede 3 decimi rispetto al dato di 4 settimane fa e viene rilevato oggi in media al 28,6%. Crescono Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il partito di Elly Schlein guadagna un decimo e si porta al 19,5%. Più due decimi invece per il partito di Giuseppe Conte, al 16,5%. Cede due decimi la Lega, che vale ora l’8,8%, mentre ne guadagna 3 Forza Italia, segnando il maggior aumento dell’ultimo mesi, portandosi al 7,4%.

Cede poi due decimi Azione al 3,7%, stabile Alleanza Verdi e Sinistra al 3,6%, mentre ne guadagna due Italia Viva, al 3,2%. In crescita anche Più Europa al 2,5%, così come Noi Moderati all’1,0%. Per quanto riguarda le opposizioni extraparlamentari, Per l’Italia ItalExit conferma le difficoltà dopo l’abbandono di Paragone e cede 4 decimi, peggior calo dell’ultimo mese, all’1,3%. Guadagna un decimo Unione Popolare (1,0%), stabile invece Democrazia Sovrana Popolare (0,8%)

A livello di coalizioni cede un decimo la maggioranza di governo del centrodestra, al 45,8%, comunque 20 punti sopra il centrosinistra, in crescita di due decimi al 25,6%. In forte crescita rispetto al dato di un mese fa la fiducia nella premier Meloni, al 43,7%, oltre due punti sopra il dato precedente.

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recent