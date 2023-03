GDF – TRENTO * INCONTRI ISTITUZIONALI « VISITA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO FILIPPO SANTARELLI AL COMANDO PROVINCIALE »

15.34 - venerdì 24 marzo 2023

Questa mattina il nuovo Commissario del Governo di Trento, Dott. Filippo Santarelli, ha reso visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza nella caserma “E. Bedetti”. L’Autorità di Governo è stata ricevuta dal Comandante, Col. Danilo Nastasi, unitamente a tutti gli Ufficiali, ai Comandanti di Reparto della provincia e ad una rappresentanza del personale. L’incontro ha costituito occasione per illustrare l’organizzazione territoriale della Guardia di Finanza nel territorio di competenza e l’azione di servizio svolta nell’ambito dei principali compiti istituzionali derivanti dalle prerogative di polizia economico finanziaria attribuite al Corpo, nonché il contributo fornito nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, con uno specifico approfondimento rivolto alle funzioni di polizia di montagna, assicurate dalle articolazioni specialistiche del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

A seguire, il dott. Santarelli ha visitato gli uffici situati nella struttura, soffermandosi, in particolare, presso la Sala Operativa, che garantisce sia il monitoraggio dell’attività operativa svolta dai Reparti in tutti i settori di servizio, nonché il riferimento e raccordo delle esigenze di collegamento con le unità operanti nella circoscrizione, sia terrestri che aeree, anche a fini della sicurezza, ed il coordinamento con le altre Forze di Polizia. Il Comandante Provinciale ha ringraziato il Commissario del Governo per la vicinanza alla Guardia di Finanza che ha voluto attestare con la visita odierna, assicurando la massima collaborazione delle Fiamme Gialle della provincia a sostegno del gravoso compito connesso alla rilevante carica istituzionale rivestita.