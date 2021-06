GRUPPO NOSIO – MEZZACORONA (TN) * RICONOSCIMENTI: « SUCCESSO AL VINITALY DESIGN INTERNATIONAL COMPETITION, VINTO IL PREMIO SPECIALE “ PACKAGING 2021 ” » 

Prestigioso riconoscimento per il Gruppo Nosio-Mezzacorona alla 25esima edizione del Vinitaly Design International Packaging Competition, svoltasi a Verona e che ha segnato il debutto degli eventi in presenza di Vinitaly 2021, purtroppo condizionato dalla pandemia di Covid-19.

La qualificata giuria di esperti di branding e design, coordinata dall’architetto Gianni Arnaudo come Presidente, che ha esaminato ben 175 campioni conformi al regolamento arrivati al concorso, ha assegnato il premio speciale “Packaging 2021” al Gruppo Nosio-Mezzacorona, una valutazione top su tutta la gamma delle novità di branding proposte dall’azienda trentina e che ha trovato concordi gli esperti nel riconoscerne sia la qualità grafica e dei materiali utilizzati ma anche l’efficacia del messaggio informativo, la creatività e l’originalità.

Il concorso Vinitaly Design International Packaging Competition rappresenta l’osservatorio più importante nel mondo del vino per l’evoluzione nel marketing enologico e analizza tutti i componenti, dalla bottiglia alle etichette, dalle chiusure alle capsule e ai collarini, tutto ciò insomma che rappresenta il “fashion” del vino, la comunicazione estetica più diretta e immediata nei confronti dei consumatori.

Grande soddisfazione per Mezzacorona a conferma del valore e del grande lavoro attuato dal Gruppo non solo per rafforzare l’eccellenza produttiva ed il percorso della sostenibilità attuato in questi anni ma anche nella capacità di proporsi in modo innovativo e apprezzato anche nella dimensione estetica valorizzando gli aspetti più artistici del vino presentandolo anche come ispiratore di bellezza e armonia.