MINISTERO ESTERI * KOSOVO: TAJANI, « RINVIATE DALLA PRESIDENTE OSMANI LE ELEZIONI MUNICIPALI DEL 18/12 IN 4 COMUNI A MAGGIORANZA SERBA, DECISIONE SAGGIA »

18.55 - sabato 10 dicembre 2022

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, On. Antonio Tajani, commenta favorevolmente la decisione della leadership politica kosovara di rinviare le elezioni municipali del 18 dicembre in 4 comuni a maggioranza serba a fronte della grave situazione di incertezza che si è prodotta negli ultimi giorni. La presidente kosovara Vjosa Osmani ha rinviato il voto al 23 aprile dopo che nuove elezioni erano state indette a causa delle dimissioni in massa di tutti i funzionari serbi nelle varie municipalità del Kosovo.

“L’Italia approva questa decisione saggia”, dice Antonio Tajani. In mattinata il Ministro ancora una volta aveva telefonato al presidente serbo Aleksandar Vučić e al Primo Ministro kosovaro Albin Kurti ribadendo che “la stabilità della regione è un obiettivo italiano ed europeo”.

E in serata anche i paesi del “Quint” (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) assieme alla rappresentanza della Ue hanno approvato la decisione kosovara: “Questa decisione costruttiva favorisce gli sforzi per promuovere una condizione di maggiore sicurezza nel Nord che è la condizione chiave per fare avanzare il dialogo sostenuto dall’Unione europea e normalizzare le relazioni fra Kosovo e Serbia”.