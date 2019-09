BIANCOFIORE (FI) * DOPPIO PASSAPORTO: « IL MINISTRO DI MAIO CHIEDA L’APERTURA DELLA PROCEDURA D’INFRAZIONE NEI CONFRONTI DELL’AUSTRIA »

Sinceramente dell’Austria non se ne può più, non si puó più tollerare la continua ingerenza negli affari interni dello stato italiano. Il governo per bocca del ministro Moavero anche a seguito di mie numerose interrogazioni, si era espresso chiaramente negando ogni possibilità di concedere da parte italiana il nulla osta al doppio passaporto alle popolazioni di lingua tedesca e ladina dell’Alto Adige, autonomia dello stato italiano.

Alto Adige per il quale l’austria ha firmato all’Onu una quietanza liberatoria nel 1992 ribadendo che non avrebbe più rivendicato il tirolo del Sud. Il voto di ieri del parlamento austriaco, che viene dopo il blocco dei tir e il tentativo di muro al Brennero, è gravissimo perché viola ancora una volta i trattati di Maastricht, fondamenta dell’UE.

L’Italia, il ministro Di Maio devono a questo punto chiedere con fermezza all’Ue l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Austria che sia sanzionatoria e ammonitoria per coloro che si permettono di intromettersi nelle questione interne degli Stati membri mettendo a rischio persino il principio di pace tra i popoli.

Michaela Biancofiore, parlamentare FI e Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige