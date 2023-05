UGO ROSSI * VALDASTICO ROVERETO SUD: “ NON SOLO BRUTTA FIGURA DI FUGATTI E TONINA, MA PRESA IN GIRO PER I TRENTINI “

21.23 - lunedì 8 maggio 2023

Bocciata la Valdastico a Rovereto sud. Non solo una brutta figura del Presidente Fugatti e del vice Tonina, ma una colossale presa in giro dei trentini e del Trentino. Una variante al Pup non è un provvedimento qualsiasi, ma ha valenza strategica e politica fondamentale.

Adesso Mario Tonina informa che non c’è’ il tempo per arrivare in aula e questo è ancora più grave perché dimostra come questa vicenda sia stata gestita a puro scopo di consenso demagogico a buon mercato senza alcun presupposto di analisi seria.

Ancora un volta le istituzioni dell’Autonomia vengono utilizzate per il mercato dei voti, svilendone così il ruolo e la credibilità.

*

Ugo Rossi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)