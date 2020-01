PAT * FILM COMMISSION TRENTINO: « 7 I PROGETTI SUDDIVISI IN 3 PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE, 1 DOCUMENTARIO E 3 PRODUZIONI LOCALI »

7 i progetti, suddivisi in 3 produzioni cinematografiche e televisive, 1 documentario e 3 produzioni locali. Film Commission: tutti i progetti selezionati nell’ultima call.

Trentino Film Commission nell’ultimo bando del 2019 ha approvato 7 progetti, suddivisi in 3 produzioni cinematografiche e televisive, un documentario e 3 produzioni locali, a fronte di 13 presentati, assegnando attraverso il Film Fund un contributo complessivo di 263.450 euro.

I requisiti minimi in termini di spesa che i beneficiari di tale finanziamenti devono rispettare, sono: sostenere una spesa sul territorio pari ad almeno il 150% del contributo richiesto e assumere professionisti locali pari ad almeno il 20% della troupe, durante le riprese in Trentino, anche se i dati effettivi relativi alle spese sostenute dalle produzioni hanno dimostrato che la spesa sul territorio è spesso più alta, arrivando anche al 400% del contributo ricevuto. In più da oltre due anni a questa parte è prevista l’attribuzione di un punteggio specifico basato sulle caratteristiche di sostenibilità ambientale che la produzione dimostra di possedere, sulla base del disciplinare “T-Green Film”. Il disciplinare, predisposto da Trentino Film Commission in collaborazione con Appa – Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Trentino Sviluppo e TIS engineering, premia le produzioni che scelgono la strada della sostenibilità in campo cinematografico.

Le scadenze 2020 per le domande di contributo saranno a breve annunciate.

*

Produzioni cinematografiche e televisive:

Takeaway

Regia di Renzo Carbonera

Prodotto da 39 Films srl

Il regista di “Resina” torna in Trentino con un nuovo lungometraggio.

Happy Motors

Regia di Riccardo Recchia

Prodotto da A_Lab srl

Un nuovo divertente format TV prodotto per il canale Zelig che sullo sfondo degli scenari del Trentino gioca con il mondo dei motori.

Diario di spezie

Regia di Massimo Donati

Prodotto da Master Five Cinematografica srl

Tratto dall’omonimo romanzo: un oscuro legame unisce Luca Trevisan, cuoco esperto di spezie, e Andreas Dürren-Fischer, celebre restauratore di quadri fiamminghi.

*

Produzioni di documentario:

My upside down world

Regia di Elena Goatelli

Prodotto da Albolina Film

La regista trentina Elena Goatelli racconta la vita dell’arrampicatrice italiana Angelika Rainer, tre volte campionessa mondiale di arrampicata su ghiaccio. Un viaggio di avventure sportive e sfide personali

*

Produzioni locali:

Sconosciuti puri

Regia di Valentina Cicogna e Mattia Colombo

Prodotto da Jump Cut

La casa di produzione trentina con il suo nuovo documentario affronta il tema dell’identità da un punto di vista completamente inedito seguendo le vicende legate allo straordinario lavoro della protagonista, la dottoressa Cristina Cattaneo.

Complexion

Regia di Lia Beltrami Giovanazzi

Prodotto da Aurora Film

Un viaggio insieme a Nina Davuluri, la prima Miss America di origini indiane, alla scoperta di radici e sogni, passato e futuro, racchiusi nella bellezza che è il colore, la carnagione, la consistenza e la forma di ognuno – a livello fisico e spirituale.

Sospesa – Vita di Sara Grippo

Regia di Luca Albrisi

Prodotto da Busacca Produzioni Video

Il documentario racconta la vita di Sara Grippo ripercorrendo alcuni dei passaggi fondamentali della sua incurabile malattia che la mantiene permanentemente “sospesa” tra il sogno di un’esistenza “normale” e l’incubo di precipitare nuovamente in una condizione di estrema sofferenza.