QUATTRO ASSOCIAZIONI SOLIDARIETÀ UCRAINA * LETTERA ALLA SINDACA DI ROVERETO (TN): « PERCHÉ IN UNA SALA PUBBLICA SI È PROIETTATO IL FILM DI PROPAGANDA PUTINISTA “IL TESTIMONE? »

Lettera aperta alla sindaca di Rovereto di quattro associazioni di solidarietà all’Ucraina.Perché una sala pubblica a un film di odio putinista? “Gentile sindaca, abbiamo appreso con sorpresa e sconcerto che il Comune di Rovereto ha concesso la Sala Filarmonica, mercoledì 20 marzo alle 20, per la proiezione del film di propaganda putinista “Il testimone”. Un film prodotto l’anno scorso nella Federazione russa per giustificare l’aggressione e l’invasione dell’Ucraina. Il film fa apparire gli ucraini come filonazisti e rafforza così la “giustificazione” addotta dal dittatore della Russia per massacrare un Paese libero e minacciare (anche con le armi nucleari) l’intera Europa. Il presidente della Federazione russa è sotto inchiesta alla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità.

Nella sola Mariupol, secondo le stime delle organizzazioni internazionali, il regime di occupazione russo ha ucciso almeno 20mila persone: le fosse comuni, le camere di tortura, gli stupri di massa, i rapimenti dei bambini, migliaia di voci testimoniano i crimini di guerra compiuti dai russi. E invece “Il testimone” ribalta l’accusa contro gli ucraini aggrediti: una spregiudicata operazione di propaganda e istigazione all’odio, tipica delle dittature che stravolgono la realtà e infangano vergognosamente la memoria delle vittime della sporca guerra di Mosca.

Una sala pubblica, in un Paese democratico, non dovrebbe essere concessa per la propaganda d’odio di una dittatura che uccide il popolo ucraino e minaccia i popoli di tutta Europa”.

I presidenti delle associazioni EUcraina, Rasom, Aiutiamoli a vivere, Ucraina per amore -Rovereto

Giovanni Kessler, Stefania Shmits, Anzhela Kotyk, Halyna Hera