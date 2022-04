VVF VOLONTARI PEIO (TN) * SP 87 – INCIDENTE STRADALE « DUE I MEZZI COINVOLTI, UN PULMAN ED UN TRATTORE IMPEGNATO NELL’ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE »

14.46 - venerdì 01 aprile 2022

Sono intervenuti questa mattina, alle 9:38, per un incidente stradale verificatosi sulla SP 87, tra gli abitati di Cogolo e di Peio Terme. Due i mezzi coinvolti: un pulman e un trattore impegnato nell’attività di sgombero neve. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco volontari sono stati impegnati per un’ora nelle operazioni di gestione della viabilità.

*

Foto: Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari Provincia autonoma Trento – Peio