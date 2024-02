COMUNE TRENTO * CARNEVALE: « CENTRO STORICO, RIMANDATI PER MALTEMPO ALCUNI APPUNTAMENTI DEL WEEKEND »

12.47 - venerdì 9 febbraio 2024

Carnevale, rimandati per maltempo alcuni appuntamenti del weekend. È arrivata la pioggia e con lei alcune modifiche al ricco programma di eventi organizzati per il Carnevale in centro storico e nelle Circoscrizioni. Giostre e sfilata. La sfilata dei gruppi in maschera inizialmente prevista per sabato 10 si svolgerà martedì 13. Accompagnati dall’allegra Banda Storta i partecipanti partiranno da piazza Fiera per attraversare il centro storico fino a piazza Mostra, dove si svolgeranno la premiazione finale e la distribuzione di krapfen. Per partecipare all’evento è necessario prenotare scrivendo a info@promoevent.it.

In centro storico, fino a martedì 13 febbraio sarà inoltre possibile divertirsi con le giostre in piazza Fiera e piazza Mostra, dove giovedì 8 e martedì 13 dalle 14.30 si potranno gustare i krapfen distribuiti. Le attrazioni saranno in funzione tutti i giorni con orario 14 – 20, mentre il sabato, la domenica, giovedì 8 e martedì 13 saranno aperte con orario esteso dalle 10 alle 20.

Gardolo. Il Carnevale a Spini previsto per sabato 10 alle 12 è rimandato a sabato 17 febbraio alle 12.30 con pranzo e truccabimbi, mentre l’appuntamento di domenica 11 in piazza della Libertà con la sfilata delle maschere e con la polenta offerta dal gruppo Alpini in piazza Groff è posticipato a martedì 13.

Bondone. Anche il Carnevale a Cadine in programma domenica 11 è rimandato a domenica 18. Invariate le attività che animeranno piazza Regola, dove sarà possibile divertirsi con musica, intrattenimento, distribuzione di pasta, strauben e cioccolata calda e con truccabimbi e spettacoli di animazione per bambini.

Ravina e Romagnano. La Sbigolada di Carnevale prevista per sabato 10 a Romagnano è invece rimandata a sabato 17 dalle 9 alle 16. Insieme al Gruppo Alpini ci si potrà divertire e ristorare condividendo la colazione, una pasta calda per pranzo e infine la merenda.

Povo. Cambio di data anche a Povo, dove domenica 11 alle 13.30 era prevista in piazza la 75a edizione del Carnevale a Oltrecastello con distribuzione di un piatto carnevalesco (polenta e vin brulè), sfilata dei gruppi e delle maschere e ruota della fortuna alle 14. L’ appuntamento è spostato a domenica 18.

Villazzano. Annullato l’appuntamento di sabato 10 febbraio alla Grotta di Villazzano nel piazzale del bar Bort per la Canederlada. È invece confermato l’evento di domenica 11 al centro Don Onorio Spada di via Valnigra 69 con la Sgnoccolada Alpina 2024 che si svolgerà nella palestra del centro. Un ricco programma per festeggiare la giornata: dalle 11 alle 13 truccabimbi e palloncini, alle 12 gnocchi, alle 13 spettacolo “Il gatto con gli stivali”, alle 14 sfilata mascherine e alle 15 crepes e zucchero filato.

Mattarello. Confermato anche a Mattarello l’appuntamento di domenica 11 alle 17 alla sala polivalente in via Poli 7 per la proiezione del film “Puffin Rock”.

Per restare aggiornati sugli eventi in programma e su eventuali modifiche legate al maltempo, è possibile consultare i profili social degli organizzatori.