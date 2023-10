ENAC * CONVEGNO “AEROPORTI E DIGITALE”: PRESIDENTE DI PALMA, « VERSO DIGITALIZZAZIONE – RICONCILIAZIONE CON L’AMBIENTE -DECARBONIZZAZIONE »

13.51 - martedì 17 ottobre 2023

Il Vice Ministro Galeazzo Bignami e il Presidente Enac Pierluigi Di Palma insieme al al convegno “Aeroporti e digitale”:

“Accompagnare la trasformazione del comparto aerospaziale verso la digitalizzazione, la riconciliazione con l’ambiente e la decarbonizzazione”

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma interviene al convegno “Aeroporti e digitale” organizzato da Aeroporti 2030.

Il Presidente ha illustrato le attività che l’Enac sta realizzando per accompagnare la trasformazione del comparto aerospaziale verso la digitalizzazione, la riconciliazione con l’ambiente e la decarbonizzazione.

“Per un pregiudizio ideologico il trasporto aereo è stato messo sul banco degli imputati come elemento fortemente inquinante, mentre in realtà incide in modo limitato sull’ambiente. Ciò non toglie che si debba raggiungere l’obiettivo di #zeroemissioni entro il 2050. Per farlo, bisogna essere realistici: entro tale data non è possibile cambiare gli attuali aeromobili a favore di modelli elettrici e a idrogeno.

Si deve quindi puntare sull’aumento della produzione di carburanti alternativi sostenibili. I cosiddetti Sustainable Aviation Fuels, o SAF, sono la soluzione più promettente nel percorso verso la neutralità in termini di emissioni nette. Di recente abbiamo ottenuto un importante risultato a livello di Paese dato che in Europa è stata accolta una nostra risoluzione su questo tema che verrà discussa nella conferenza CAAF/3 dell’ICAO che si terrà a novembre a Dubai.

Un ulteriore riconoscimento del ruolo guida che ricopre l’Enac nel contesto internazionale dell’aviazione civile”.