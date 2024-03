PAT * “FESTIVAL DELLO SPORT 2024“: « SETTIMA EDIZIONE, DOMANI 20 MARZO PRESENTAZIONE TEMA E DATE »

15.51 - martedì 19 marzo 2024

Il Festival dello Sport, domani la presentazione del tema e delle date della settima edizione.Appuntamento a Palazzo Benvenuti (via Belenzani, n° 12) a Trento alle ore 11. Tutto pronto per la presentazione del tema e delle date della settima edizione del Festival dello Sport di Trento. Appuntamento domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 11.00, a Palazzo Benvenuti (via Belenzani, n° 12) a Trento.

Interverranno la vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa, l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, il rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian, il presidente di Trentino Marketing Giovanni Battaiola, la presidente del CONI di Trento Paola Mora, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico di Trento Massimo Bernardoni, il presidente di ApT Trento, Monte Bondone Franco Aldo Bertagnolli e il presidente di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo italiano Spa Giorgio Fracalossi.

Toccherà a Gianni Valenti, vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival e a Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, svelare il tema e le date dell’edizione 2024 che, come sempre, porterà a Trento i grandi campioni dello sport internazionale. Ospiti d’eccezione due atleti trentini: Nadia Battocletti e Yeman Crippa.