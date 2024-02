PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI * ITALIA-UCRAINA: PREMIER MELONI, « SÌ A VALORIZZARE L’ASSISTENZA ITALIANA A 360 GRADI, A PARTIRE DALLA RICOSTRUZIONE » (VIDEO CONFERENZA STAMPA)

16.35 - sabato 24 febbraio 2024

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi a Kiev un incontro bilaterale con il Presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyj, con al centro l’andamento del conflitto in Ucraina.

L’incontro ha anche permesso di ribadire la centralità ucraina nell’agenda della Presidenza italiana del G7 e di valorizzare l’assistenza italiana a 360 gradi in favore di Kiev, a partire dalla ricostruzione e dalla cooperazione in materia di sicurezza.

Al termine del colloquio, è stato firmato un Accordo di cooperazione in materia di sicurezza, come previsto dagli impegni assunti in ambito G7 in occasione del Vertice NATO di Vilnius del luglio 2023.

Le dichiarazioni alla stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del Primo Ministro del Belgio e Presidente di turno del Consiglio dell’Ue Alexander De Croo e del Primo Ministro del Canada Justin Trudeau, a Kiev per il dell’aggressione russa contro l’Ucraina.