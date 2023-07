GENERAZIONI.ONLINE * EDIZIONE 2023: « PRESENTAZIONE STAMPA IL 6/7, A TRENTONEGLI SPAZI ” BOOKIQUE ” »

10.13 - martedì 4 luglio 2023

In programma dal 3 al 13 settembre con appuntamenti in varie località del Trentino – Alto Adige, la Rassegna Generazioni si intreccerà quest’anno con alcuni dei temi più dibattuti e attuali: la situazione geopolitica presente e futura, le prospettive dei giovani tra pandemia e nuove sfide globali, come sopravvivere nella società della performance e come coniugare bisogno di leggerezza e impegno sociale.

Come ogni anno, la Rassegna Generazioni porterà in regione ospiti di rilievo nazionale. La conferenza stampa sarà anche l’occasione per illustrare le principali novità del Bando Generazioni a partire dall’inedita formula biennale, che permetterà di far crescere idee progettuali ancora più valide e strutturate, capaci di agire non solo in un’ottica regionale ma anche di iniziare a proiettarsi fuori dai confini del Trentino-Alto Adige.