GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE FUTURA * COMMISSIONE AFFIDI: « INUTILE STRUMENTO DI PROPAGANDA, VIGILEREMO »

Commissione affidi, inutile strumento di propaganda: vigileremo. Questa mattina si è insediata la commissione speciale d’indagine sull’affidamento dei minori a famiglie o comunità familiari, voluta dalla Lega e presieduta dalla consigliera Mara Dalzocchio.

Noi di Futura, che in Consiglio avevamo espresso la nostra contrarietà, ritenendo la commissione mero strumento propagandistico, abbiamo deciso comunque di partecipare per vigilare e per contribuire in maniera costruttiva ai lavori.

Lucia Coppola, coerentemente a quanto espresso anche in Aula, ha declinato l’invito della maggioranza, che ringrazia, a ricoprire il ruolo di vicepresidente, sostenendo, in accordo con i consiglieri di minoranza presenti (PD, 5 Stelle e Futura) il nome della collega Sara Ferrari che bene saprà interpretare il suo ruolo e alla quale non mancherà il nostro supporto.

Permangono le perplessità sull’ utilità di tale commissione, considerando che la stessa presidente Dalzocchio ha dichiarato che in Trentino non ci sono casi critici da approfondire.

*

Gruppo consiliare provinciale FUTURA