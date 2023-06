COMITATO “HORAT ET LABORA“ * BYPASS FERROVIA TRENTO: “ CONTINUA A MANCARE NELLA POLITICA TRENTINA LA TRASPARENZA SUI PROCESSI DECISIONALI “

22.08 - sabato 10 giugno 2023

Buonasera Direttore,

a seguito della manifestazione di oggi Le chiediamo se può darci un po di spazio per la nostra opinione che abbiamo raccolto partecipando all’iniziativa organizzata dai comitati.

Grazie e buon lavoro.

Comitato “Horat et Labora”

*

Con il mezzo bypass ferroviario di Trento continua a mancare da parte della politica trentina la trasparenza sui processi decisionali.

Oggi è caduto l’alibi della politica di continuare ad accusare sempre i gruppi di pressione a giustificazione della mancata modernizzazione del Paese, ora questo alibi non ha motivo di esserci!

La presenza massiccia di famiglie che hanno manifestato con i loro figli in modo pacifico a sostegno della battaglia promossa da tutti i comitati cittadini contrari alle scelte dell’Amministrazione ha raggiunto l’obiettivo di contribuire al bene comune.

La manifestazione di oggi ha evidenziato, ancora una volta, che in realtà la responsabilità delle decisioni resta sempre in capo alla politica che nel nostro caso non fa quello che dovrebbe fare e abdica al proprio ruolo istituzionale facendo finta di ascoltare le proposte e le segnalazioni senza poi mediare le proprie decisioni con i comitati.se

L’obiettivo della politica dovrebbe essere quello di migliorare le decisioni, specialmente quelle importanti, che riguardano la vita della collettività e solo attraverso il confronto si può fare.

Oggi la cittadinanza di Trento finalmente ha iniziato ad uscire dal torpore e prendere coscienza che le istituzioni coinvolte in questa opera non intendono prendere in considerazione le numerose proposte e segnalazioni fatte fino ad oggi dai comitati. Il mancato ascolto degli esperti dei comitati che stanno portando a sostegno punti di vista potenzialmente edotti e supportati da dati che hanno messo in evidenza in numerosi incontri porta allo scoperto l’autoreferenzialità dei decisori pubblici che continuano ad ascoltare solo il punto di vista di chi ha i contatti giusti ed è più attrezzato per farsi ascoltare.

Chiaro che l’ultima parola sarà sempre della politica ma se la politica non è più in grado di ascoltare le istanze che vengono dal basso sarà difficile trovare la mediazione e una soluzione condivisa.

VIDEO

IMG_5606