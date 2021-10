FERRARI (PD) – INTERROGAZIONE * INTERINALI APSS: « LA GIUNTA PAT INTENDE ATTIVARSI PER STABILIZZARE I LAVORATORI CHE HANNO MATURATO ESPERIENZE IMPORTANTI? »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – La consigliera Sara Ferrari ha depositato oggi un’interrogazione per conoscere le intenzioni della Provincia in merito agli oltre 130 lavoratori interinali occupati presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono lavoratori che hanno maturato esperienze e conoscenze lavorative sicuramente importanti, soprattutto in questi ultimi anni segnati dalla pandemia.

La consigliera chiede alla Provincia di attivarsi per stabilizzare questi lavoratori prevedendo che nei concorsi pubblici indetti dall’Azienda sanitaria sia riconosciuto un punteggio legato al lavoro svolto presso strutture sanitarie e socio-sanitarie.

La consigliera chiede inoltre, in attesa dei concorsi, che venga promossi il rinnovo dei contratti per sostenere la continuità nel servizio pubblico e dell’occupazione di coloro che attualmente svolgono lavoro in somministrazione.

Stabilità per i lavoratori con esperienza

Oltre 130 dipendenti di Agenzie interinali lavarono, alcuni da anni, presso l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari ricoprendo molti ruoli diversi: infermieri, personale amministrativo, autisti, operatori socio sanitari, addetti alle portinerie, impiegati nelle farmacie.

Sono lavoratori assunto a tempo determinato dalle varie agenzie con contratti che vengono poi prorogati in base alle esigenze dell’APSS.

Non esiste un rapporto diretto tra questi lavoratori e l’Azienda dove lavorano, tanto che le loro richieste di stabilizzazione vengono liquidate come irricevibili perché riferite a dipendenti esterni.

Eppure si tratta di persone che hanno maturato esperienze e conoscenze lavorative sicuramente importanti, soprattutto in questi ultimi anni segnati dalla pandemia.

La loro esperienza lavorativa non trova riconoscimento neppure nei concorsi pubblici dove non viene attualmente riconosciuto alcun punteggio aggiuntivo a chi ha lavorato, come dipendete di agenzie interinali, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie.

In alcuni concorsi pubblici, come ultimamente nel concorso per coprire carenze di personale presso l’Agenzia del lavoro, concorso attualmente in fase di svolgimento, l’esperienza lavorativa precedente presso la pubblica amministrazione, pur effettuata attraverso l’assunzione presso agenzie interinali private, è elemento di valutazione e garantisce un punteggio aggiuntivo ai candidati. Adottando il medesimo criterio anche per i concorsi presso l’APSS, gli oltre 130 lavoratori interinali, oltre a trovare maggiori motivazione nello svolgimento del loro compito, potrebbero con il tempo venire assorbiti dall’Azienda e vedersi stabilizzati, con un vantaggio anche per l’Azienda stessa che potrebbe, in questo modo, assumere personale già formato.

Considerando le difficoltà e la cronica carenza di personale dell’APPS, confermata anche, attualmente, dagli oltre 130 lavoratori interinali occupati

interrogo il Presidente del Provincia

per sapere:

1. se la Giunta provinciale intenda attivarsi per stabilizzare nel tempo i lavoratori con contratti interinali occupati presso l’APPS in considerazione dell’esperienza e delle conoscenze accumulate, sopratutto in questo ultimo periodo, in ambiente sanitario;

2. se la Giunta intenda dare disposizioni affinché anche nei concorsi pubblici indetti dall’APSS venga riconosciuto il valore del lavoro precedentemente svolto in ambito sanitario e socio-sanitario ancorché alle dipendenze di agenzie interinali;

3. se intenda dare disposizioni all’APSS affinché, nelle more dello svolgimento delle selezioni pubbliche per l’assunzione di personale, garantisca continuità di servizio e di occupazione per coloro che svolgono attualmente lavoro in somministrazione.

cons.ra Sara Ferrari