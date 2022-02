RAI 1 – “ PORTA A PORTA “ * « IL PAZIENTE ZERO OSPITE DI BRUNO VESPA RICORDERÀ I DRAMMATICI GIORNI DI DUE ANNI FA, MARTEDÌ 22 FEBBRAIO »

17.48 - lunedì 21 febbraio 2022

Il paziente zero ospite di Bruno Vespa ricorderà i drammatici giorni di due anni fa, quando venne isolata Codogno. Nella puntata di Porta a Porta in onda martedì 22 febbraio alle 23.35 su Rai 1, in studio anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa e il Direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia. Sull’attualità politica si confronteranno invece il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Davide Crippa e il capogruppo alla Camera della Lega, Massimiliano Romeo.