“GESTOR“ * RIVA DEL GARDA – “HOSPITALITY“: « AFFLUENZA RECORD ALLO STAND, IL GRUPPO D’ACQUISTO CONFERMA IL RUOLO CHIAVE NEL SETTORE »

17.58 - venerdì 9 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nuovo successo per Gestor a Hospitality. Affluenza record allo stand. Il gruppo d’acquisto conferma il ruolo chiave nel settore. Sono stati oltre le aspettative i visitatori incontrati ogni giorno dallo staff della cooperativa Gestor nei quattro giorni della fiera Hospitality, tenutasi a Riva del Garda dal 5 all’8 febbraio scorso. Si tratta di un successo che dimostra l’attenzione dei professionisti del mondo Horeca nei confronti di una realtà cooperativa che ha ormai superato i confini provinciali, affermandosi come un punto di riferimento per il settore.

Quotidianamente, soci e operatori del settore alberghiero hanno fatto tappa presso lo stand di Gestor, manifestando interesse nei confronti delle proposte e dei servizi offerti dal gruppo d’acquisto. Tra i visitatori, una significativa parte è stata rappresentata da titolari e manager di strutture alberghiere, soprattutto situate lungo le sponde del lago di Garda. Gli incontri non hanno solo permesso di consolidare relazioni con il tessuto imprenditoriale del territorio, ma anche favorito l’instaurarsi di nuovi contatti commerciali con strutture locali e albergatori provenienti da fuori regione. L’entusiasmo e l’interesse manifestati dai visitatori durante la fiera confermano il ruolo chiave di Gestor e la sua capacità di fornire soluzioni innovative e vantaggiose per le esigenze delle strutture ricettive.