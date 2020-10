PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SANITà: « COSTITUITA LA COMMISSIONE PER L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’APSS »

Direttore generale dell’Apss, costituita la commissione. Oggi la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute Segnana.

Costituita la commissione che procederà alla valutazione dei candidati all’avviso pubblico di selezione per l’incarico di direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. In base alla deliberazione odierna della Giunta provinciale, proposta dall’assessore alla salute Stefania Segnana, la commissione è composta da: Monica Billio, professore ordinario – Dipartimento di Economia dell’Università di Venezia, con funzioni di presidente; Enrico Zaninotto, professore ordinario – Dipartimento Economia e Management dell’Università di Trento, designato dall’Università di Trento; Chiara Cacciavillani, professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Padova, designata da Agenas; Franca Bellotti, direttore dell’Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane della Provincia autonoma di Trento, con funzioni di segretario.